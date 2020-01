Conmovedor homenaje a Kobe Bryant en los Grammy

Un tributo musical a Kobe Bryant en los Grammy marcó de un modo conmovedor; la entrega de los Grammy. La presentadora de los Grammy, Alicia Keys, con la ayuda del grupo Boys II Men, inició la ceremonia del domingo en el Staples Center con emotivas palabras a Kobe Bryant.

“Todos sentimos una tristeza loca en este momento”, dijo Keys. “Hoy temprano, Los Ángeles, Estados Unidos y el mundo entero perdieron un héroe. Estamos literalmente parados aquí con el corazón roto en la casa que construyó Kobe Bryant”.

Bryant, su hija de 13 años, Gianna Maria Onore Bryant, y otras siete personas murieron en un accidente de helicóptero el domingo.

La cantante y compositora Alicia Keys y el grupo Boyz II Men cantan en memoria de la leyenda de la NBA Kobe Bryant durante la 62 Entrega Anual de los Premios Grammy el 26 de enero de 2020, en Los Ángeles. (Photo by Robyn Beck / AFP) (Photo by ROBYN BECK/AFP via Getty Images)

Después de decir algunas palabras, Keys comenzó a cantar una línea de la canción de Boys II Men “It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday”. Momentos después, la banda se unió a ella.

La letra de la canción dice:

“Es difícil decirle adiós al ayer / Y me llevaré los recuerdos / Para que sean mi sol después de la lluvia”.

La canción, dijo Keys, fue interpretada porque “queríamos hacer algo que pudiera describir un poco cómo nos sentimos todos en este momento”.

“Te amamos Kobe”, agregó.

Antes de la bienvenida de Keys, la cantante Lizzo comenzó su actuación diciendo: “Esta noche es para Kobe”.

