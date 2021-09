Conoce las claves para solicitar una visa estadounidense desde Venezuela

Compartir





















La visa es un requisito imprescindible para ingresar de manera legal a Estados Unidos y los venezolanos actualmente poseen serias dificultades para poder solicitar el trámite, por ello conoce las claves para hacerlo.

El principal obstáculo que enfrentan los residentes en Venezuela por ahora es no poder realizar las gestiones dentro de su país.

El cierre de la embajada estadounidense en Caracas y demás sedes diplomáticas parece complicar el panorama a aquellas personas que buscan viajar por diferentes razones a Estados Unidos; o de plano desean migrar y establecerse legalmente en suelo norteamericano.

Claves para solicitar una visa estadounidense

Ante esta situación, el gobierno estadounidense habilitó una opción; utilizar la sede de su embajada en Bogotá, Colombia.

Actualmente en la oficina no solo funciona el despacho para asuntos diplomáticos y consulares con el país andino; sino que también alberga temporalmente los servicios relacionados con Venezuela y las antillas holandesas (Aruba, Bonaire y Curazao).

De acuerdo con la página web de la Embajada de EE UU en Colombia, los ciudadanos residentes en Venezuela; deben viajar a la oficina ubicada en Bogotá.

Esto aplica para poder hacer la solicitud de visa de inmigrante (residencia permanente).

“Vale la pena anotar que todos los solicitantes que no residen en Colombia deben asistir a la entrevista de la visa en persona –esto incluye a los niños menores de edad y a los ancianos–. No agilizamos los casos para que pueda viajar de regreso a Venezuela después de la entrevista”, explica el portal.

No inmigrantes

La exclusividad de la solicitud en la oficina de Colombia solo aplica para las visas de inmigrantes. Las visas para no inmigrantes todavía pueden solicitarse y tramitarse en la sección consular de cualquier país.

Esto engloba los viajes por motivos de turismo, negocios, programas de estudio e intercambio, entre otros.

“Los solicitantes venezolanos de visas de no inmigrante pueden hacer su solicitud en cualquier Embajada o Consulado de los Estados Unidos en todo el mundo (…) Es posible que se le solicite presentar documentos bancarios durante la entrevista; Recomendamos traer extractos bancarios de todas las cuentas activas”, agrega.

Debido a la pandemia de covid-19, el procesamiento de visas se ha visto limitado, dando prioridad solo a los solicitantes por estudio; intercambios y emergencias. Las medidas también afectan las citas para entrevistas, que están canceladas hasta el momento.

“Procuraremos hacerlo lo antes posible, pero no podemos dar una fecha específica en este momento. Si hace una cita regular de visa de no inmigrante para una fecha futura; puede ser cancelada si las condiciones en Colombia no nos permiten brindar esos servicios”, acota.

La renovación de la visa para Estados Unidos

El proceso de renovación de visas, sea de inmigrante o no, se debe realizar en el país en el que el venezolano resida. En caso de todavía vivir en Venezuela, sí deberá hacer todo el proceso de trámite; incluida la entrevista, en la sede en Bogotá.

Por su parte, los venezolanos que están actualmente en Estados Unidos; deben realizar la operación en el Departamento de Seguridad Nacional, siguiendo todos los requisitos exigidos por el ente.

