Conoce a Juan Faraón, el numerólogo influencer del momento en República Dominicana. Con más de un millón se seguidores, Juan Collado es hoy día toda una sensación a través de las redes sociales.

Mejor conocido como Juan Faraón, es el numerólogo dominicano del momento; ostentando a través de sus divertidos vídeos los premios que sus internautas puede obtener con sus predicciones.

Juan Faraón, quien además fue nombrado joven de oro por el reconocido comunicador Frederick Martinez “El Pachá” a través de su programa televisivo; por sus grandes aportes a labores sociales y ayudas a los más necesitados en el país, expresa que la numerología llegó a su vida a cambiarle la vida a sus seguidores.

“Este don siempre ha estado en mí, simplemente lo potencialicé cuando entendía que ya era el momento, pues muchas personas no creían en mí y con el tiempo y la certeza de que lo que hacía estaba correcto, demostré a cada uno de que estoy hecho y en lo grande que me iba a convertir”; expresó Faraón.

Habla de números, pero también de superación personal, ya que encontró en las redes sociales mucho donde poder expresar todo el conocimiento que ha adquirido a través de los años; creando una comunidad, cuyos seguidores además de identificarse con él, le piden consejos y ayudas, ya que lo ven como un ejemplo de superación personal.

“Amo las redes, mi comunidad de Instagram es increíblemente fiel, conversadora, siguen cada cosa que hago, si en algún momento determinado dejo de publicar por unas horas hasta se preocupan, pues siempre quieren ver que comparto y que voy a decir, l que más me gusta es que me piden consejos y me ven como una mano amiga en momentos de vulnerabilidad y eso para mi no tiene precio”; puntualizó.

