Conoce las nuevas funciones que mejoran la privacidad de WhatsApp

En el último tiempo, WhatsApp ha recibido varias críticas por su escasa preocupación por la intimidad y seguridad de los usuarios, por lo que ha creado nuevas funciones que mejoran dicha privacidad.

Esto ha obligado al servicio de mensajería a estrenar nuevas funciones para que la plataforma se vuelva más segura.

Desde ahora, para las otras personas será más difícil saber cuándo fue nuestra última conexión y si estamos o no en línea.

Mejoran la privacidad de WhatsApp

La plataforma va a limitar de forma automática quién puede acceder a esta información; aunque el usuario la tenga activada en las opciones de privacidad.

La buena noticia es que la persona no tendrá que hacer nada para estrenar esta nueva herramienta de seguridad; ya que se trata de una barrera de privacidad automática que consiste en limitar el acceso a la última conexión si el usuario no ha mantenido una conversación con otra persona en un determinado tiempo.

Más difícil de espiar

Otro aspecto destacable de esta función, es que también impide que las aplicaciones de terceros puedan acceder a esa información de conexión; la que antes era utilizada para espiar al usuario.

Esta herramienta en particular no fue anunciada de manera oficial por WhatsApp, sino que se informó sobre su existencia a través de una respuesta en redes sociales; donde la plataforma respondió a una persona que reclamó porque no podía ver la información de conexión de sus contactos.

De esta forma, si también has tenido problemas para saber cuándo fue la última vez que se conectaron tus amigos; es porque WhatsApp está haciendo todo lo posible por responder a los cuestionamientos y hacer que su servicio de mensajería sea mucho más seguro.

ACN/0800 Noticias

