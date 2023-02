Conoce rosters de los equipos de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023

Compartir

Conoce los rosters de los ochos equipos de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, que desde mañana 2 de febrero comenzarán la justa 65 del torneo que tendrá como sede los estadios Monumental Simón Bolívar, de La Rinconada y Jorge Luis García Carneiro en La Guaira,

Vaqueros de Montería (Colombia); Agricultores (Cuba), WildCats KJ74 (Curazao); Cañeros de Los Mochis (México); Federales de Chiriquí (Panamá); Indios de Mayagüez (Puerto Rico); Tigres de Licey (República Dominicana) y Leones del Caracas (Venezuela) ya mostraron sus armas, por llo menos en el papel.

Un anfitrión, que retorna a la cita, tras una ausencia de 13 años,tras vencer en seis juegos a Tiburones de La Guaira, novena que aporta cuatro jugadores para la cita, una nómina que lleva parte de su columna vertebral, pero se reforzó con 12 jugadores, más otros otros que están con la escuadra «melenuda» desde los playoffs, que será la mitad del equipo, compuesto por 28 peloteros.

Conoce los rosters de los ochos equipos: Leones del Caracas

El manager y la gerencia del Caracas lograron sumar 12 jugadores, de Tiburones llegan a la cueva Francisco Arcia (C); Danry Vásquez (OF); Ricardo Pinto (L) y Arnaldo Hernández (L); Magallanes aporta a Erick Leal (L) y Anthony Vizcaya (L); Cardenales de Lara estará presente con Hernán Pérez (IF-OF) y Yapson Gómez (L); Tigres de Aragua tendrá su porción con Wilson Ramos (C); Carlos Rivero (IF); mientas que Bravos cedió a David Ramos (L) y Águilas del Zulia, Ángel Reyes (OF).

Ya estaban desde los playoffs, el lanzador Guillermo Moscoso (Tigres de Aragua) y el infielder Alí Castillo (Águilas del Zulia).

Tigres de Licey con Canó

Conoce los rosters de los ochos equipos. Tigres de Licey dominicano presente un roster comandado por el exgrandeliga Robinson Canó, sin duda considerado siempre una de las novenas a vencer, siendo el máximo ganador del evento con 10, aunque la última vez fue en 2008.

También cuentan con los grandeligas Luis Barrera (Atléticos de Oakland), Kelvin Gutiérrez (Orioles de Baltimore).

El cuerpo de lanzadores es encabezado por el zurdo cubano Raúl Valdés y el diestro César Valdez, esté ultimo viene de lanzar ocho entradas en el último partido de la pasada Serie del Caribe, que tuvo como sede a Santo Domingo.

El ganador del premio Lanzador del Año en el béisbol dominicano, cuenta con una efectividad de 1.62 en 22.2 entradas de labor; la rotación abridora de los dominicanos la completan los experimentados serpentineros Esmil Rogers (5-1 y 1.52) y Steve Moyers (6-2, 2.02), además del joven Domingo Robles (1-3, 1.67).

El capitán de los azules, Emilio Bonifacio, junto a Gustavo Núñez, Luis Barrera, Ramón Torres y Junior Lake, destacan por su velocidad; el poder de largometraje estará bajo la responsabilidad de los bates de Yamaico Navarro, Mel Rojas Jr. Kelvin Gutiérrez, el cubano Henry Urrutia, Ramón Hernández, Junior Lake y Yeison Asencio.

Jugadores como Robinson Canó, Moisés Sierra, Carlos Paulino, Wester Rivas, Michael de la Cruz o Michael de León cuentan con poder ocasional; pero sobresalen más por colocar la pelota entre los canales para sumar extrabases.

Vaqueros de Montería

Por su parte, Vaqueros de Montería espera repetir en 2023 para Colombia el logro que alcanzó Caimanes de Barranquilla al conquistar el año pasado; contra todo pronóstico.

Los Vaqueros debutarán este jueves en Venezuela contra los Indios de Mayagüez de Puerto Rico confiados en el liderazgo del segunda base Jordan Díaz Sandoval; quien llegó la temporada pasada a las Grandes Ligas por llamado de Atléticos de Oakland.

De 22 años, Díaz Sandoval ha llegado a reforzar al grupo de peloteros que acaban de coronar al equipo de Montería como el campeón del torneo colombiano.

La nómina también la componen experimentados y jóvenes jugadores que ya se están destacando en el beisbol de Estados Unidos; La lista de receptores la encabeza el joven prospecto cartagenero Daniel Vellojín, quien en la temporada 2022-2023 fue el líder jonronero; así como Andrés Angulo y el venezolano Pabel Manzanero, también destacado por su poder ofensivo.

Indios de Mayagüez

Conoce los rosters de los ochos equipos. El equipo de Puerto Rico cuenta con tres receptores, siete jugadores de posición, cuatro jardineros y 14 serpentineros; siendo la mitad de ellos de los Indios y, la otra mitad, refuerzos.

En esta temporada han destacado los peloteros Jeremy Rivera, jugador más valioso de la final; Rubén Castro, campeón bate de la campaña; y Edwin Díaz, el más valioso de la temporada.

Cañeros de los Mochis

Los Cañeros de los Mochis, representante de México, aspiran a romper una sequía de seis años sin un título para su pais, con un equipo liderado por el primera base colombiano Reynaldo Rodríguez.

Rodríguez, jugador más valioso en la pasada Serie del Caribe, se integró a los Cañeros tras la baja de último momento del cubano Yasmany Tomás, el mejor arma ofensiva que tenían los mexicanos.

El colombiano será la principal apuesta en el equipo que dirige José Moreno y que espera convertirse en el décimo cuadro mexicano en levantar el título de la Serie del Caribe; el primero desde que los Venados de Mazatlán lo consiguieron en Santo Domingo, República Dominicana, en 2016.

Junto con Rodríguez, los Cañeros necesitan de una buena actuación del receptor Juan Uriarte, jugador más valioso en la final de la Liga del Pacífico, en la que Los Mochis obtuvieron el boleto para participar en la cita caribeña.

Luis Miranda es el ‘as’ del cuerpo de lanzadores. El derecho de 28 años ganó fue el pitcher del año en la LMP, después de ser líder en efectividad con 1.07, con 56 ponches en 67 entradas lanzadas y no permitir carreras limpias en sus primeros 36 capítulos y un tercio de trabajo en la temporada.

WildCats KJ74 de Curazao

Conoce los rosters de los ochos equipos. El equipo WildCats KJ74, de Curazao, llegó este lunes a Venezuela, encabezado por curazoleño Jonathan Schoop, segunda base de los Tigres de Detroit.

Es el debutante de este la justa que llega a su edición 65 de la competición, que también cuenta con otros peloteros de peso como el venezolano Néstor Molina, Shairon Martis, Jair Jurrjens, Wladimir Balentien, Cody Mincey y Edgar García, que tienen como ventaja conocer la pelota venezolana.

Federales de Chiquirí

Los Federales de Chiriqui tratan de convertirse en el tercer equipo panameño en ganar dicha serie, los Yankees de Carta Vieja la ganaron en el 1950 en Puerto Rico y los Toros de Herrera ganaron la edicion del 2019 como pais anfitrion.

Esta será su primera Serie del Caribe desde el 2021 cuando llegaron a semifinales en Mexico (Mazatlan). Traen en su filas a Iván Herrera (Cardenales de San Luis), Erick Castillo, Harold Araúz, Severino González, entre otros.

Agricultadores de Cuba

Siempre aguerridos, pero ausentes en las últimas tres ediciones, por no poseer una liga estable, Agricultores de Cuba, actual campeón del llamado torneo élite de su país, retorna a los diamantes caribeños. Encabeza la escuadra isleña Raico Santos. quien también conoce la pelota criolla.

Cuba deposita en el equipo Agricultores, ganadores de la primera Liga Élite de la isla, sus esperanzas para regresar al podio en la Serie del Caribe después de una ausencia de tres años.

La novena liderada por Carlos Martí, una leyenda del beisbol de su país que dirigirá por tercera vez al representativo cubano en este certamen; se presenta con un importante poderío en el bate, aunque con debilidad en el pitcheo.

La plantilla fusionó las novenas de Las Tunas y Granma, los actuales bicampeones locales; el equipo con el que Cuba afrontará la Serie del Caribe, certamen que ganó en 2015, tiene como virtud la experiencia en este torneo de su entrenador y de seis de sus peloteros.

De igual manera, jugadores como el primera base Guillermo Avilés y el receptor Rafael Ramón Viñales mostrarán su fuerza al bate. Ambos fueron echados en falta por los hinchas insulares dentro de la lista de 30 que irá a Taiwán para jugar el Clásico.

27 jugadores jugaron en la LVBP

Un total de 27 jugadores que hacen vida en los otros siete escuadras que verán acción desde este jueves 2 de febrero en la Serie del Caribe, han jugado en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), según lo dio a conocer el portal «El Emergente».

De Tigres de Licey, siete piezas vistieron uniformes criollos: Gustavo Núñez, Henry Urrutia, Fernando Abad, Esmil Rogers, Raúl Valdés, César Valdez y Emilio Bonifacio.

El debutante curazaleño Wildcats KJ74, seis también pasaron por estos diamantes: Nestor Molina, Shairon Martis, Jair Jurrjens, Wladimir Balentien, Cody Mincey y Edgar García.

De Indios Indios de Mayagüez, cinco conocen la LVBP, Daryl Thompson, Danny Ortíz, Anthony García, Ricardo Gómez y Alex Sanabia.

Colombia, con Vaqueros de Montería presentan a tres, Carlos Quevedo, Julio Vivas y Pabel Manzanero.

Mientras que el panameño Federales de Chiquirí, tiene en sus filas a Erick Castillo, Harold Araúz, Severino González; de Cañeros de los Mochis mexicano, Braulio Torres-Pérez y Jake Sánchez, para cerrar Agricultores de Cuba, Raico Santos.

Grandes Ligas en acción

Una Serie del Caribe atractiva también por el número de jugadores que vieron acción en 2022 en el mejor beisbol del mundo, comandados por Licey con Luis Barrera (Atléticos de Oakland); Kelvin Gutiérrez (Orioles de Baltimore) César Valdez (Angelinos de Los Ángeles) y Robinson Canó.

Un compañero de Miguel Cabrera en Tigres de Detroit comanda al curazaleño Wildcats, como lo es Jonathan Schoop; junto a Andrelton Simmons y Jurickson Profar.

El anfitrión, Leones del Caracas tiene a su principal lanzador Jhoulys Chacín (Rockies de Colorado) y Orlando Arcia (Bravos de Atlanta).

Indios, presentan a Vimael Machín (Atléticos de Oakland) y el receptor Emmanuel Rivera (Kansas City y San Diego); mientras que Federales tiene entre sus filas a Iván Herrera (Cardenales de San Luis) y en Vaqueros está Jordan Díaz (Atléticos de Oakland).

