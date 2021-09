Conoce de qué se trata el «Plan Rumildo» que se implementará en Carabobo

Compartir





















Tal como lo anunció la noche de este lunes el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava a través de su cuenta de instagram, se pondrá en marcha el «Plan Rumildo» el cuál tendrá como objetivo generar conciencia en los conductores de la entidad.

El ejecutivo regional en una reunión con la presidenta del Instituto de Vialidad del Estado Carabobo (Invialca); Dina Castillo planificó la implementación de este nuevo proyecto, «el plan arrancará inicialmente en autopistas para luego trasladarlo a calles, avenidas y carretes de los 14 municipios, detalló Lacava.

Aseveró que, «viene primero una campaña de concienciación para después aplicar el plan con todos los hierros, es un proyecto es anti-infractores, esto incluye policías y cuerpos de seguridad; vamos a ser inflexibles ya verán. Guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado. Ya saben no quiero a nadie abogando por ningún infractor y si es amigo mío o familiar mío y me llaman para salvarlo la pena o multa debe ser doble».

«La importancia de este programa es que los venezolanos de a pie se sientan atendidos y respetados por el estados»; Rumildo se va a poner muy exigente, muy inflexible y muy intenso» señaló

«Plan Rumildo»

En Venezuela en los años 70’s se llevó a cabo una campaña para crear conciencia, el cuál fue promovida por Renny Ottolina pionero de la publicidad; comunicación social y la producción televisiva venezolana. Donde se le decía «Rumildo» a toda persona que es: infractor, transgresor, mal ciudadano, mal conductor, inconsciente.

Rumildo era un personaje que, con cara de yo no fui, cometía todo tipo de infracciones, imprudencias y abusos; dicho personaje era interpretado por el actor Julio Hung y los vídeos pueden verse en youtube.

ACN/La Calle

