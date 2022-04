Consecomercio: 75% de los comercios no han incorporado el IGTF

Compartir

De acuerdo a una encuesta de Consecomercio, el 75 % de los comercios no han incorporado el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) a su facturación, lo que ha derivado en que eviten recibir pagos en divisas y también emitir facturas.

Así lo dio a conocer la presidenta del gremio Tiziana Polesel, este viernes 1° de abril en una rueda de prensa en el hotel Eurobuilding de Caracas.

“No están en capacidad de recibir pagos en divisas porque no han logrado adaptar sus sistemas. Las dificultades en gran parte de las empresas es que no pudieron actualizar el software dentro de sus máquinas fiscales; las que tienen no están en capacidad de ser adaptadas”, precisó Polesel.

En ese sentido, Consecomercio pide suspender el cobro IGTF o prorrogar la medida, pues consideran que el no hacer una consulta pública previa; que involucrara al sector, trajo como consecuencia desinformación e incapacidad operativa para ajustarse a las exigencias.

Tiziana Polesel, presidente de @consecomercio "No estamos en capacidad de responder al #IGTF . Solicitamos prorrogar o suspender su aplicación". pic.twitter.com/0A93fonc0s — Consecomercio (@consecomercio) April 1, 2022

Comercios no han incorporado el IGTF

Polesel explicó que no todas las empresas requieren el mismo tiempo, las pequeñas, por ejemplo; no están en condiciones de pagar entre $600 y $1000 por una máquina fiscal.

Mientras que algunas grandes cadenas se pueden llegar a necesitar una inversión de hasta $1 millón; para adaptar los equipos en todas las sucursales. Las que están en las regiones lidian con fallas eléctricas constantes que también impiden hacer el trabajo.

Pero no solo la inversión es un problema, quienes han tratado de renovar las máquinas fiscales además se han encontrado con que los proveedores no tienen disponibles. Otros también requieren de personal capacitado para que les enseñe a adaptar los softwares.

El gremio considera que la situación no solo afecta al comercio, sino también a los consumidores y apuntan que hasta ahora no ha habido una campaña informativa por parte del gobierno que explique cómo será cobrado este tributo.

Es de mencionar que el nuevo Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras a los pagos con divisas entró en vigencia desde el 28 de marzo en todo el país.

Con información: ACN/TalCual/Foto: Cortesía

No deje de leer:

Suspenden transacciones a través de cuentas en divisas

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN