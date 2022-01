¡Presta atención! Cinco consejos para invertir en criptomonedas en el 2022

Así lo confirmó José Fernández da Ponte, vicepresidente sénior de criptomonedas y monedas digitales de PayPal, en un comunicado a Bloomberg News. «Estamos explorando una stablecoin. Si decidimos avanzar, por supuesto, trabajaremos en estrecha colaboración con los reguladores relevantes».

La apuesta de PayPal fue destapada inicialmente por el desarrollador Steve Moser, que descubrió el logotipo de la nueva moneda; tal y como lo publicó en Twitter.

Con todo esto, la “moneda estable” llevaría el nombre de PayPal Coin y su valor mantendría paridad con el de dólar estadounidense.

What if PayPal Coin is something separate from Paypal’s USD stable coin? What if PayPal was also working on stable coins for the Pound and the Euro? #PayPalCoin $PYPL $PYPLUSD https://t.co/vyBmMCmp7f pic.twitter.com/qRJ0IrbBBJ

— Steve Moser (@SteveMoser) January 10, 2022