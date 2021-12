Consejos para mejorar la lectura del juego en el comercio deportivo

Compartir

Son varios los factores que influyen en los resultados obtenidos por el trader deportivo. Uno de los más importantes es, sin duda, la lectura del juego. Se trata de la actividad de analizar el comportamiento de los equipos en busca de aportaciones valiosas.

Por supuesto, no sirve de nada tener una excelente lectura de juego e ignorar otros aspectos esenciales como la gestión del bankroll (es decir, la forma de gestionar el capital en las apuestas) y el control emocional. Pero, sin duda, este es un factor fundamental para el éxito de un apostador.

De este modo, podrá afinar su observación y mejorar la calidad de sus apuestas, independientemente de su estrategia de negociación favorita.

¿Qué es la lectura del juego?

La lectura del juego no es más que la observación de lo que ocurre en un partido de fútbol para identificar buenas oportunidades de apuesta. En general, es útil tanto para el trader deportivo como para el apostador que decide actuar en directo.

Es importante mencionar que la lectura del juego en las apuestas deportivas difiere de lo que vemos en los comentaristas de televisión. Cuando vemos un partido desde el sofá, está bien ver quién tiene el balón y dispara más a puerta, pero eso muchas veces no es suficiente para ganar un boleto.

Los apostantes debemos prestar especial atención a algunos detalles como la recuperación del segundo balón, el paso de los laterales en el campo ofensivo y el marcaje utilizado. Cuando ves a tu equipo jugar por encima, ¿te fijas en estos detalles? Lo más probable es que no.

Lectura del juego para el comercio deportivo: ¿Cómo analizar el marcaje?

El primer aspecto a vigilar en su lectura del juego como trader deportivo es el marcaje de cada equipo para recuperar el balón. Aunque trabaje con la estrategia de «Back to Favorite», no puede ignorar el marcaje: el primer paso para obtener beneficios es no conceder un gol en contra de su posición.

Otro consejo esencial sobre el marcaje es que la posesión del balón no siempre significa que un equipo lo esté haciendo bien en el campo. Puede ser que la estrategia de tu adversario sea precisa para replegar las líneas y establecer contraataques. Si lo ignoras, puedes estar en una mala situación en un abrir y cerrar de ojos.

Los equipos de fútbol utilizan tres tipos de marcaje: presión, compacto y en zona. Vamos a entender cada uno de ellos a partir de ahora.

Marcaje a presión

El marcaje a presión es uno de los más eficaces para los equipos agresivos y que buscan el gol. Consiste en presionar la salida del balón del adversario, marcando en el campo de ataque. El objetivo es no dejar ningún espacio para que el equipo contrario pueda construir su jugada con facilidad.

Cuando se ejecuta bien, conlleva un enorme riesgo para el adversario, que es recuperar el balón ya en el campo de ataque, cerca de crear una ocasión de gol. Sin embargo, también tiene sus riesgos. Podemos mencionar la necesidad de una excelente coordinación del equipo y los espacios dejados en la defensa, que puede explotar si el adversario tiene una buena salida de balón.

Vale la pena mencionar que no es porque un jugador presiona al oponente que tienes una etiqueta de presión. Un equipo debe tener muchos jugadores en el campo de ataque para ejecutarla, creando una presión organizada y no dejando respirar al adversario en la salida del balón.

Marcaje compacto

El segundo tipo de marcaje que debes conocer al realizar la lectura del juego es el marcaje compacto. Como su nombre indica, es el tipo de marcaje más replegado, en el que las líneas defensivas y el centro del campo están muy cerca. Puede realizarse con una línea alta o baja.

El objetivo principal de esta estrategia defensiva es presionar al jugador con el balón cuando se encuentra entre estas dos líneas. También es perfecta para dificultar la infiltración del equipo contrario por dentro, ya que es difícil «romper» estas líneas de marcaje.

Los riesgos de esta estrategia de marcaje son los toques rápidos del equipo contrario (capaces de romper las líneas) o los cambios rápidos de juego, pillando a los laterales expuestos. Fuerza mucho el cruce y las patadas a media distancia. También es algo a vigilar en función de las características ofensivas del adversario.

Marcaje en zona

Por último, seguimos teniendo el marcaje en zona como tercera estrategia defensiva. En este modelo, cada jugador se encarga de una zona del campo sin acompañar a un deportista contrario. Cuando «sale» de su zona, la responsabilidad pasa a otro compañero.

La gran ventaja del marcaje por zonas es el mantenimiento de la organización, evitando que un marcador corra detrás del adversario y deje espacios. Aunque cada vez se utiliza menos, es muy eficaz contra equipos a los que les gusta jugar el balón.

El gran reto de aplicar este marcaje es la coordinación del equipo. Cualquier error puede abrir espacios para el adversario, lo que requiere mucho entrenamiento y comprensión por parte de los deportistas. Si un jugador corre detrás del adversario, puede desordenar toda la organización defensiva.

¿Quieres saber más sobre la lectura del juego para el comercio deportivo?

Dominar la lectura del juego es fundamental para que un trader deportivo obtenga buenos resultados. Al fin y al cabo, es la mejor manera de garantizar que sus inversiones se realicen en excelentes oportunidades, algo que le permitirá ser rentable a largo plazo.

