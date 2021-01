Consejos para mejorar tu vida sexual este 2021

Vivir la sexualidad con plenitud supone que cada persona aprenda a conocer a su manera sentir, gozar y amar; que aprenda a aceptarse y gustarse lo más posible, que aprenda a vivir su vida sexual del modo que le resulte más satisfactorio y que le permita ser feliz.

Un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Así define la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud sexual. Para Silvia Sanz García, psicóloga y directora de la clínica Psytel, salud sexual es “tener relaciones sanas respetándose mutuamente, disfrutando del sexo, practicándolo de modo seguro y con protección y sin hacer nada que no deseen”.

Sin embargo, hay uno que a muchos se nos escapa: ¿Cómo mejorar nuestra vida sexual?, En estos tiempos de pandemia los encuentros con la pareja han sido más difíciles, aquí le traemos algunos consejos para que este nuevo año y durante toda su vida, potencialice y mejore su vida sexual.

Consejos para mejorar su vida sexual

¡No se quede callado, diga lo que le gusta!

Así como lo escucha, la comunicación antes y durante los encuentros sexuales es muy importante para que ambas partes disfruten al máximo.

De esa manera, atrévase a contarle a su pareja, novio/a, esposa/a lo que quisiera experimentar en la cama, alguna fantasía, ver pornografía juntos, incluir algunos accesorios para el juego previo o durante el sexo, e incluso hacer uso de los tan populares juguetes sexuales que durante esta pandemia han incrementado sus ventas, de hecho, información consultada por Forbes Colombia, reveló que las ventas de los sex shops en el país incrementaron entre un 27% y 140% durante el confinamiento.

Mastúrbese

No tener a alguien con quien compartir su vida sexual no debe ser un pretexto para recibir orgasmos, así que aproveche su tiempo a solas, ya sea en las mañanas o en las noches, para darse placer. Los beneficios llegarán por sí solos.

De hecho, un estudio publicado en la revista Sexual and Relationship Therapy, reveló que aquellas personas que se masturban tienen un mejor funcionamiento de su sistema inmune, y además reducen el riesgo de tener infecciones.

Masturbarse, además le permitirá conocer mejor sus zonas erógenas, por lo que podrá descubrir por sí mismo que es lo que más le gusta durante el sexo.

Cuide la higiene de su zona íntima

Preste atención a su zona íntima y a los cuidados que esta necesita, pues evitar infecciones o problemas que puedan poner en riesgo su salud, son uno de los requisitos más importantes para que pueda disfrutar de su vida sexual al máximo.

Los expertos recomiendan que a la hora de limpiar su zona íntima, utilice jabones con PH neutro; y solo en la zona exterior, es decir, vagina, clítoris y labios. Recuerde que no es recomendable usar jabones o duchas vaginales internas pues pueden incrementar el riesgo de infecciones.

Así mismo, se recomienda usar ropa interior de algodón para que la piel de la zona pueda respirar mejor.

Realice ejercicios para fortalecer su zona pélvica

Ejercitarse ayuda a tonificar los músculos de su zona pélvica, por lo que a la hora tener relaciones sexuales sus orgasmos podrán ser mucho más intensos. Actividades como el yoga o los pilates son algunos de los deportes que podrán ayudar tanto a hombres como a mujeres con esta tarea.

Así mismo, en los últimos años los ejercicios de Kegel, con los cuales se busca fortalecer los músculos del suelo pélvico (vejiga, el intestino grueso, útero en el caso de las mujeres, y el recto); se han convertido en un práctica tanto para hombres como para mujeres que contribuyen al mejoramiento de su zona pélvica, y por tanto, a la potencialización de su vida sexual.

Prueba diferentes posturas sexuales

Ampliar el repertorio de posturas, además de hacer que el sexo sea más interesante, puede ayudar a superar ciertos problemas.

Sé afectuoso con su pareja

Aunque los problemas en la cama te preocupen y estés tenso, besarse y abrazarse es esencial para mantener los vínculos emocionales y físicos.

Practica el contacto

Muchos terapeutas aconsejan técnicas de enfoque sensorial para recuperar la intimidad física sin sentirse presionado. Se trata de tocarse el uno al otro mientras cada uno se concentra en sus percepciones y su sensualidad.

No olvide visitar regularmente a su ginecólogo y a su urólogo

Recuerde que visitar a estos especialistas también es una forma de cuidar su salud sexual; pues debe estar en constante control para saber si tiene alguna infección vaginal o urinaria, o una enfermedad de transmisión sexual (ETS).

Tenga presente que lo ideal es programar un cita anual con su ginecólogo o urólogo. No olvide que no tener una vida sexual activa no es excusa para permanecer al tanto de su salud, y cuidar su zona íntima.

