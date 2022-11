Consumir manzana ayuda a reducir riesgos de enfermedades

No dejes de leer

Es fuente de vitaminas y minerales. Tan es así que una manzana puede cubrir 30 % de las necesidades diarias de vitamina C, por lo cual mejora el sistema inmune

En todas sus variedades la manzana es rica en pectina, un tipo de fibra soluble que no absorbe el intestino, que actúa disminuyendo la absorción de grasas, causantes del colesterol y de los triglicéridos, las cuales son responsables, además, del desarrollo de enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio, la aterosclerosis y los derrames cerebrales.