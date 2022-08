Convenio atenta contra los trabajadores, señala vicerrector Administrativo de la UC

Compartir

Convenio atenta contra los trabajadores universitarios. El vicerrector Administrativo de la Universidad de Carabobo, José Ángel Ferreira, denunció que “está en curso un nuevo atentado que se ejecuta a espaldas de los trabajadores; con la firma de un acuerdo que nuevamente pone a los universitarios en una situación económica extrema, lo cual implica el desconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores universitarios por parte del Ministerio de Educación Universitaria”.

Lo previsto en el acta convenio suscrita el día miércoles en la tarde contempla el siguiente esquema de pago del bono vacacional: 10 días en la primera quincena de agosto; 10 días en septiembre; 10 días en octubre y entre enero y julio de 2023 los 75 días restantes.

Al calor de una manifestación convocada por el Comando Intersindical Carabobo, este jueves 4 de agosto, en las puertas de la Inspectoría del Trabajo, la autoridad universitaria informó que, desde inicios de este año, la Universidad de Carabobo ha cumplido con todos los recaudos solicitados para el pago del personal; esto incluye el bono vacacional y de fin de año. Los montos solicitados, la data requerida, los formatos correspondientes, todo se ha cumplido de acuerdo con lo que ha sido requerido, y en la fecha prevista para ello.

«En relación con el bono vacacional, este proceso se realizó considerando los 105 días del salario integral del mes de julio, tal como lo establecen las convenciones colectivas correspondientes. No obstante, después de haber realizado una serie de revisiones y análisis y visto que no pudieron disminuir el número de días a pagar, tal como está contemplando, recurren a fraccionar de manera criminal el pago del bono vacacional y recreacional, lo que no es más que una violación de los derechos humanos»; declaró la autoridad ucista.

Informó que, en horas de la noche del miércoles 3 de agosto, la coordinadora de Remuneraciones del Ministerio, por vía telefónica instruyó que se cargaran inmediatamente los archivos de pago de solo 10 días de salario integral; sin esgrimir ningún tipo de detalles del recálculo de las primas salariales disminuidas a través del documento de la Onapre, representando esta primera fracción el 9,53% del total del monto adeudado.

Componenda para menoscabar beneficio

Refirió Ferreira que, a lo largo de los años, los trabajadores esperan el bono para atender situaciones cruciales de la dinámica familiar que el salario mensual no les permite; y en esta ocasión los trabajadores esperaban para poder pagar deudas, alimentarse, resolver necesidades escolares de sus hijos, entre muchos otros compromisos que el menguado salario no les permite asumir, generando un estado de angustia y desasosiego.

«No es posible que cuando ya se ha decretado el periodo vacacional, el Ministerio de Educación Universitaria esgrima una componenda para menoscabar este beneficio y acabar con los justos planes de toda una comunidad que le ha cumplido al país, que ha rendido frutos de su labor y que se ha comprometido con su universidad y con sus estudiantes»; afirmó.

Duro golpe a las instituciones universitarias

Manifestó el vicerrector que “nuevamente el Mppeu asesta un duro golpe a las instituciones universitarias; luego que comenzara a reactivarse, y que incluso profesores, estudiantes y todo el personal reanudó sus actividades; tras un periodo oscuro en el que los salarios no permitían a los trabajadores, costearse la movilización, ni sus necesidades básicas, sumándose a esto la pandemia”.

La amenaza que pende sobre esta decisión es que se advierte que, si la universidad no carga el pago los 10 días, no se garantiza ninguna de las otras fracciones en las cuales se dividió el pago del bono vacacional. “Por tanto, esa primera fracción se tomará como un anticipo del monto total adeudado”; indicó.

Finalizó José Ángel Ferreira manifestando que “elevo la más enérgica protesta en medio de la gran indignación que carcome a todos los universitarios. Le pido al país nacional que rememos juntos en la misma dirección de rescatar los legítimos derechos humanos y laborales que hemos tenido históricamente y que no se pueden perder. Y hago también un llamado a los gremios a acudir a las instancias tanto nacionales como internacionales para rechazar esta afrenta al derecho del trabajo”.

