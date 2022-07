Copa América Femenina arranca con Brasil como favorita

Miguel Cabrera desplaza a Al Simmons, extendió su cadena de encuentros con hits y remolcó tres anotaciones, para guiar el triunfo de los Tigres de Detroit 8-2 contra los Guardianes de Cleveland, que fueron barridos en una serie de cuatro partidos en el Comerica Park, que concluyó el miércoles por la tarde.

Cabrera, que en la víspera había dejado en el camino al dominicano Manny Ramírez (1.831), en el puesto 18 de la historia tras conseguir su remolcada 1.832, elevó ese total vitalicio a 1.835 para desplazar al miembro del Salón de la Fama, Dave Winfield (1.833), y al cubano Rafael Palmeiro (1.834), con lo que se aseguró el sitial 17; apenas a una producida de Ken Griffey Jr. (1.836), según MLB.com.

Por si fuera poco, y no menos importante, mejoró a 191 sus desafíos con al menos tres remolques en su carrera, para adueñarse de puesto 12 de todos, por encima del inquilino de Cooperstown, Al Simmons; que entre 1924 y 1940, sumó 190 encuentros de ese calibre.

Esa docena de peloteros la encabeza Babe Ruth (278) y además del criollo, solo el quisqueyano Albert Pujols (216) se encuentra todavía activo; el resto del exclusivo grupo está conformado por Hank Aaron (232), Jimmie Foxx (219), Lou Gehrig (217), Álex Rodríguez (211), Mel Ott (204), Ramírez (203), Ted Williams (203), Barry Bonds (201) y David Ortiz (192), de acuerdo con Baseball-Reference.

En el quinto inning, Cabrera ligó petardo de línea a la banda contraria para enviar a dos compañeros al plato y coronar un racimo de tres rayitas, que colocó el marcador 5-2; una ventaja que Detroit nunca perdería durante el resto del juego.

Más tarde, en la sétima entrada, el maracayero conectó un batazo, entre los jardines central y derecho, que tomó Myles Straw; sin poder evitar que Robbie Grossman, anclado en la antesala con un triple, hiciera sonar la registradora.

Fue el elevado de sacrificio 99 en la trayectoria de Miggy, con el que igualó a Harold Baines, Gary Carter y Mark Grace, en la posición 34 en los anales de MLB.

Ahora, Cabrera cuenta una cadena de 13 desafíos con al menos un imparable, desde el 21 de junio; un lapso en el que muestra una línea ofensiva de .383/.426/.383 (47-18), con nueve impulsadas y .809 de OPS.

Este jueves, Detroit viaja a Chicago para medirse a los Medias Blancas en cuatro compromisos seguidos.

