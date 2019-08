Copei se solidariza con demócratas rusos en elecciones comunales

Algunos efectivos castrenses no recibieron con agrado la orden emitida por el presidente Nicolás Maduro sobre la incorporación de milicianos en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), reveló la periodista Sebastiana Barráez.

La respuesta que me dio un efectivo de la GNB de Barinas fue: “Eso es una bajeza, lo que están haciendo en la Fuerza Armada. Meten a unos señores de la Milicia directamente en la Guardia. Yo para ser Guardia me tuve que calar dos años en la Escuela de Ramo Verde. Y a un viejo de esos por ser de la Milicia lo meten en la Guardia de una vez”.

“Los Batallones de milicia tienen su propio jefe y van a pretender que cada destacamento de la GNB se enlace con ese destacamento de la Milicia, de manera que tengamos la obligación de incorporarlos a las actividades y se van a convertir en un peso para la GNB. Cuando uno comanda es responsable de su tropa. ¿Qué voy a querer yo tener milicianos que son gente no entrenada y además con los problemas que hay de suministros y alimentación?”, cuestionó un comandante de la GNB.

En diálogo con el Diario “El Nuevo Siglo” la periodista venezolana; experta en asuntos militares, Sebastiana Barráez; hace una radiografía de las Fuerzas Armadas venezolanas, tras la incorporación, como parte de ellas, de milicias chavistas

EN LA conmemoración 82 del componente de la Fuerza Armada de Venezuela, el domingo, Nicolás Maduro, luego de referirse ampliamente sobre el atentado en su contra un año atrás, dijo que a partir de entonces incorporaba a un contingente de milicianos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). “Para que se sumen plenamente a las labores de seguridad de nuestro pueblo”, indicó el líder chavista.

A propósito de este nuevo movimiento dentro de la GNB y los últimos cambios en el alto mando militar, EL NUEVO SIGLO habló con Sebastiana Barráez, periodista experta en temas castrenses en Venezuela.

La conformación de las milicias

EL NUEVO SIGLO: ¿Este componente de milicianos, que Maduro anunció hace tres día, cómo está conformado?

SEBASTIANA BARRAEZ: Es una combinación de gente común que ha recibido algunos beneficios por pertenecer a la milicia. Por ejemplo, mucha gente necesitada de la caja de CLAP o de los otros beneficios, que es lo que Maduro llama “misiones sociales”, es una parte de quienes conforman la milicia. La otra parte son los funcionarios que los incorporaron a la milicia. Otra parte, son grupos irregulares que siempre han estado armados, llámese colectivos o fuerzas de choque, entonces necesitaban darle una figura legal y, entonces, los ingresaron como parte de las milicias.

ENS: ¿De cuántos milicianos estamos hablando?, ¿se incorporaron todos a la GNB?

SB: No son todos. Él, aunque quisiera incorporarlos, no podría por el tema de la seguridad social. No hay manera que la Fuerza Armada pueda cubrir la seguridad social de todos los milicianos.

ENS: ¿El mensaje de Maduro, al vincular las milicias, es contra la FANB?

SB: No creo que la incorporación de la milicia sea un mensaje contra Padrino López (Vladimir). Lo de milicia tiene que ver con tomar aparentemente un componente de nuestras Fuerzas Armadas. Me explico. Nuestras Fuerzas Armadas tienen cuatro componentes que salen en la Constitución. Chávez creó la milicia como uno de esos componentes. El problema es que la milicia nunca dejó de ser un componente porque sencillamente no tienen ni la preparación, ni los recursos, ni los equipos para ser un componente. Él (Chávez) lo incorpora como un componente con miras a crear un ejército propio que pudiese en algún momento justificar la tenencia de las armas, en eso que él dijo componente miliciano.

¿Por qué? Porque nuestra Constitución dice que el único que puede tener armas es la Fuerza Armada. Eso significa que ni los que Chávez llamaba círculos bolivarianos pueden tener armas. Entonces, Chávez creó una organización paralela, que llamó componente, para poder justificar la asignación de las armas.

ENS: Para explicarlo mejor, ¿la milicia está rompiendo el monopolio de las armas en manos de la FANB?

SB: Claro, porque se supone que la razón en que la Constitución aparece que el monopolio lo tiene la Fuerza Armas, es porque se supone que la Fuerza Armada va a ser “uso responsable” de ellas, y ello supone preparación.

ENS: Con este movimiento, ¿Maduro está creando una fuerza armada leal al partido?

SB: Está creando una fuerza de partido (PSUV). ¿Quién maneja la milicia? La milicia la manejan dirigentes del partido. Aunque tenga formalmente un militar como cabeza, a todos los militantes del PSUV los ingresaron como miembros de la milicia, de ahí es donde Maduro saca el cuento de los 4 millones de milicianos. La milicia tendría 6 o 7 más hombres que la Fuerzas Armadas.

Una amenaza latente

ENS: ¿Están amenazadas las Fuerzas Armadas por las milicias?

SB: Por supuesto. Es lo que te digo: la milicia invade a la Guardia Nacional. Maduro empezó con la milicia invadiendo a un componente. Seguro va a incorporar milicianos a la Armada, a la Aviación…

ENS: Incorporada como un componente de las Fuerzas Armadas, ¿Maduro busca redistribuir la milicia para tener mayor lealtad?

SB: Quiero aclarar una cosa. La milicia está, por decreto presidencial, porque eso lo hizo Chávez, incorporada como componente.

ENS: ¿Esta incorporación de la milicia significa que Maduro está cada vez más distanciado de su ministro de Defensa, Padrino López?

SB: No. Sí es cierto que hay un distanciamiento entre Maduro y Padrino, eso viene después del 30 de abril (día de la sublevación militar liderada por Guaidó). Hay muchos indicativos que lo dicen: los ascensos, los nombramientos. Hay una gran desconfianza de Maduro hacia Padrino y que está tratando de bloquearlo dentro de la institución armada.

Ahora, eso es una cosa y otra es lo que tiene que ver con los milicianos. Porque Maduro aun teniendo muy buenas relaciones con Padrino antes del 30 de abril, ya venía avanzando en la imposición y en el refuerzo de los milicianos. Una cosa no tienen que ver con la otra.

ENS: En cuanto a Padrino, ¿puede explicar detalladamente cómo Maduro se está distancia de su Ministro de Defensa?

SB: Hay cosas que lo indican. Por ejemplo, hasta el 30 de abril la relación entre Diosdado y Maduro, en lo que la Fuerza Armada se refiere, era totalmente divorciada. ¿Por qué? Porque Maduro había logrado colocarle hombres de Diosdado en algunos cargos de comando, pero la Fuerza Armada, desde el punto de vista de poder, la controlaba Padrino López.

Después del 30 de abril, Maduro no se atreve a destituir a Padrino porque, obviamente, quien tiene mayor liderazgo, es Padrino. Pero, Maduro hace algunas cosas interesantes. Entre Padrino y Diosdado siempre ha existido una competencia. Anteriormente del 30 de abril funcionaba Maduro-Padrino, de un lado, y Diosdado, del otro.

Padrino se le puede un verdadero problema

Maduro, después del 30 de abril, se da cuenta que convertir en Padrino se le puede un verdadero problema y ya no lo deja suelto como estaba antes, sino que él hace una jugada dentro del alto mando militar: ratifica a Remigio Ceballos Ichaso en el Comando Estratégico Operacional. Con los últimos acontecimientos, hay un divorcio entre Ceballos y Padrino, porque Ceballos quiere ser ministro (de Defensa). Lo ratifica porque eso significa tener un enemigo de Padrino dentro del alto mando militar.

¿Qué es lo otro que hace? Saca a Suárez Churio, que es un hombre del 4 de febrero, pero con excelente relaciones con Padrino, y mete un hombre de Diosdado, el general Rodríguez Cabello.

Maduro cercó a Padrino, y, además de eso, en la Regi Capital, que es la región de defensa integral más importante, también mete a un hombre de Diosdado, que es el general Hernández Lares, porque Caracas es donde Padrino podría hacer un movimiento, desde el de punto vista militar, contra Maduro.

ENS: ¿Cada vez hay menos generales que, eventualmente, podrían movilizarse en contra de Maduro?

SB: Yo creo que Maduro no tiene casi generales a su favor. Hasta ahora, había logrado mantenerse en el poder porque tenía a Padrino. Pero, ahora, Maduro se da cuenta que Padrino se le convirtió en un problema, entonces está tratando de hacer su propio grupo. Lo que sucede es que para mantener bloqueado a Padrino, necesita a Diosdado. Por eso, es que le ubica hombres a Diosdado determinantes.

