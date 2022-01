Corina Smith reveló que no cantaría de nuevo con Gustavo Elis

Compartir

Durante una entrevista este domingo 23 de enero, con Irrael Gómez, la cantante venezolana Corina Smith confesó que por respeto no cantaría de nuevo con su exnovio Gustavo Elis.

Gómez publicó la entrevista que le realizó a la también actriz; quien desde una perspectiva más madura y sincera abrió su corazón.

Uno de los temas más relevantes que se tocaron en la Interviú fue la turbulenta relación que tuvo Corina; con el también cantante Gustavo Elis.

Smith aseguró que el actual novio de Karlis Romero fue uno de los mejores hombres que ha pasado por su vida; debido a que la hizo sentir valorada y respetada.

Sin embargo, confesó que no volvería hacer un tema con Gustavo por respeto a la familia que formó con Romero.

«No sé, no creo porque no le vería sentido alguno y yo siento que yo soy muy respetuosa con que él, ya tiene una familia ya, él tiene una esposa; una novia o una mujer y todavía por ahí personas que me etiquetan en cosas de él diciéndome ‘seguramente estás triste porque el ya formó una familia’», afirmó Smith.

Corina Smith sobre Gustavo Elis

Respecto a Elis, la cantante comentó que «La relación con Gustavo me dejó cómo quiero ser tratada por un novio, aunque la relación no funcionó y tuvimos que ir por caminos diferentes; nosotros terminamos porque no compaginamos, es difícil hacer los dos lo mismo y que en esas cosas no choquemos (…)».

Agregó sobre esa relación, que «Antes de eso, el me trató como una princesa todo el tiempo desde que empezamos hasta el día en que terminamos; él siempre me valoró y siempre me dió mi puesto y me quiso valorar (…) Eso lo valoro ahora».

Aseguró también, que «No todos los hombres pueden soportar eso (…) El tiene esa cualidad como hombre que no solo la ha tenido conmigo; porque también ha sido así en sus otras relaciones», añadió.

Entre otros temas, se dio a la tarea de reflexionar sobre el gran aprendizaje que tuvo de Gustavo. «Uno tiene que encontrar a alguien que te haga sentir bien y nunca te haga dudar que te puedas acostar por la noche; con tranquilidad (…)».

