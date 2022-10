Coronación de Carlos III será en esta fecha

El Palacio de Buckingham informó que la coronación del rey Carlos III será en 6 de mayo del próximo año en la Abadía de Westminster, Londres.

A través de un comunicado la Casa Real inglesa, indicó que la ceremonia será más moderna que las coronaciones reales anteriores; y “dará una mirada hacia el futuro”.

Aunque agregó que el evento donde Carlos III jurará dedicarle su vida a la monarquía; estará “arraigado en tradiciones y pompa de larga data”.

El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, dirigirá la ceremonia; en la que Carlos será coronado junto a su esposa Camila, la reina consorte.

Durante el evento, el hijo de Isabel II será “ungido, bendecido y consagrado” por el arzobispo de Canterbury; un cargo que desde 1066 ha dirigido la mayoría de las coronaciones reales, según el comunicado.

Así mismo, el Palacio de Buckingham añadió que “la ceremonia ha mantenido una estructura similar durante más de 1.000 años. Y se espera que la coronación de 2023 incluya los mismos elementos básicos, mientras también reconoce el espíritu de nuestros tiempos”.

The Coronation of His Majesty The King will take place on Saturday 6 May 2023 at Westminster Abbey.

The Ceremony will see His Majesty King Charles III crowned alongside The Queen Consort.

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 11, 2022