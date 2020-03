Coronavirus cobra primera vida en América Latina

De Argentina es primera víctima fatal en América latina

Muerto por coronavirus en Argentina es primera víctima fatal en América latina. Era residente de la ciudad de Buenos Aires. Fue ingresado en terapia intensiva y requirió asistencia respiratoria mecánica.

Un hombre de 64 años murió este sábado en la capital argentina por coronavirus; y se convirtió en la primera víctima fatal en América latina; confirmó un comunicado del ministerio de Salud.

«Como antecedentes presentaba diabetes; hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal»; dice el comunicado divulgado a través de la cuenta oficial de Twitter de la cartera.

«Fiebre, tos y dolor de garganta»

Según precisó, el paciente, residente de la ciudad de Buenos Aires; comenzó con sintomatología de «fiebre, tos y dolor de garganta» el 28 de febrero; y realizó la primera consulta médica el 4 de marzo.

El ministerio precisó que el hombre fue ingresado en terapia intensiva; y requirió asistencia respiratoria mecánica.

El fallecimiento se produjo este sábado, precisó el reporte.

Según indicó el ministerio de Salud, había regresado a Argentina; el 25 de febrero procedente de Europa, aunque no se precisó los países que visitó en el Viejo Continente.

Las autoridades sanitarias de Buenos Aires convocaron; a una conferencia de prensa en el hospital público adonde falleció el paciente.

Argentina reportó otros ocho casos de coronavirus; en tanto una veintena están bajo estudio de las autoridades sanitarias.

ACN/AFP

