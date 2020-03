Coronavirus enemigo de todos

PDVSA tiene deuda millonaria con jubilados: Por Freddy Añez.– PDVSA está “default” con la deuda millonaria del Fondo de Pensiones de sus jubilados.

El Fondo de Pensiones de los jubilados de la Industria petrolera y petroquímica nacional; fue creado en 1993, con el objetivo de que los ahorros allí invertidos; por los trabajadores y las filiales de PDVSA, sirvieran para ir adecuando las pensiones; a la realidad económica del país, mantener el nivel de compras; y poder conservar una calidad de vida razonable, en la última etapa de la vida de sus jubilados.

Un cuantioso prestamo de 500 millones de dólares

Este fondo venía ejecutándose razonablemente hasta que el ciudadano Rafael Ramírez, se ganó la confianza del Comandante Hugo Chávez y llegó a ocupar, simultáneamente, el Ministerio del Petróleo, la Presidencia de PDVSA y la Vicepresidencia del Consejo de Ministros para el Área Económica. Allí comenzó la actual situación, luego de ser modificado el artículo 33 del Estatuto del Fondo de Pensiones; haber concedido el cuantioso préstamo de 500.000.000 de dólares para inversiones, al ciudadano Francisco «Pancho» Illaramendi que se convirtió en estafa por el uso de esquema Ponzi y por tal motivo, el 29/01/2015, una corte de Connecticut – U.S.A., lo sentenció a 13 años de prisión, pero en Venezuela, el caso fue sobreseído el 05/03/2012, porque no se encontraron elementos que demostraran la existencia de delito en el territorio nacional. También, se tomó dinero para financiar a la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y sus grandes desarrollos habitacionales como Ciudad Caribia y Ciudad Tiuna en Caracas, así como otras urbanizaciones en el interior del país.

Los documentos probatorios

Desde el año 2017, los jubilados de PDVSA han sido irrespetados por la Presidencia de APJ-PDV quien se ha negado reiteradamente a entregar documentación importante que la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (AJIP), ha estado solicitando, y Nelson Martínez, ex Presidente de PDVSA (QEPD), instruyó a las instancias internas de PDVSA y APJ-PDV hicieran esos Informes requeridos por AJIP, y a pesar que se les ha solicitado formalmente, Iris Medina Fernández, Presidenta de APJ-PDV hace caso omiso y no ha entregado los siguientes documentos:

Informe de la Consultoría Jurídica PDVSA, sobre «Análisis e Interpretación de modificaciones al artículo 33 del Estatuto del Fondo Pensiones». Informe con el listado de los inmuebles propiedad de APJ-PDV. Informe de Auditoría Externa al Fondo Pensiones del 2016, 2017 y 2018. Copias de soportes, avales que sustenten el débito hecho por 231.000.000 de dólares, al total de intereses anuales de los Bonos PDVSA. Permanece sin respuesta de APJ-PDV, la solicitud oficial de AJIP presentada en el año 2017, sobre la propuesta a la posibilidad de pagos de la deuda parcial de PDVSA a través de petros, oro, viviendas, enseres del hogar, o vehículos.

Hace 2 años el Fondo de Pensiones de los jubilados PDVSA obtuvo una ganancia de 262.000.000 de dólares, y repartió 31.000.000 de dólares, es decir, se quedaron con 231.000.000 de dólares y no ha regresado nada de esta enorme suma de dinero y tampoco dicen qué se hizo con el dinero.

De acuerdo con las diversas informaciones circuladas en comunicaciones de AJIP y en las Redes Sociales, durante el año 2019 y parte de este año 2020, es conveniente señalar que los resultados de los análisis realizados por el Comité de Finanzas, designado por la Junta Directiva Nacional de AJIP, relacionados con la determinación de los excedentes netos pendientes por distribuir a los beneficiarios, correspondientes a los intereses generados por las Inversiones Financieras o «pagarés» del Fondo de Pensiones, para los años 2016, 2017 y 2018, los cuales se indica que como paso inicial, se analizaron las cifras indicadas en la comunicación AJIP-097-2019, dirigida al Mayor General Manuel Quevedo, donde se hacía «Propuesta AJIP: Requerimiento de Pago de Intereses Semestrales por 3.775.000 US$ al 9,5% anual desde el año 2014 al año 2018 + a los jubilados y sobrevivientes de PDVSA, Filiales y Pequiven». El Comité de Finanzas de AJIP, determinó que la referida cifra está compuesta por pagarés suscritos por APJ-PDV (aproximadamente 2.707.000 US$) y el resto por FUPTPV (personal activo). Adicionalmente el Comité informó, que el monto de las Inversiones Financieras (pagarés) de PDVSA a favor de APJ-PDV, para el año 2016, era de 2.347.000 US$; en el año 2017: 2.640.000 US$, y en el año 2018: 2.708.000 US$, y devengaron intereses del 9,5% anual.

En reunión extraordinaria del CENAJIP, del 05/02/2020, la asesora Helena Pino Blanca, presentó la propuesta de convenimiento de pago a ser entregada a PDVSA, relacionada con los intereses generados por 4.780.000 US$ (2.707.000 US$ pagarés PDVSA, 1.040.000 US$ pagaré Misión Vivienda y 1.033.000 US$ pagarés representado por las Utilidades no Distribuidas). En esa oportunidad, se les informó que el monto de 2.707.000 US$, estaba de acuerdo; sobre el monto de 1.040.000 US$ de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), era necesario obtener la documentación para validar y afirmar que es propiedad del APJ-PDV; sobre el monto de 1.033.000 US$, de Utilidades no Distribuidas, se indicó que no formaban parte de las Inversiones Financieras (pagarés) de APJ-PDV, con PDVSA y que era incorrecto hacer cálculos de intereses por distribuir a los beneficiarios. Se han hecho exigencias estimadas de pago por mes a los beneficiarios de 660 dólares y 641 dólares. Suministrar los detalles de cómo se determinaron los referidos montos, es importante a efectos de comparación y análisis, con los que ha determinado el Comité de Finanzas de AJIP.

Las cifras de la deuda parcial de PDVSA con APJ-PDV tienen los soportes correspondientes que avalan la exigencia de AJIP ante PDVSA y por ende ante el Estado venezolano, en orden que haya justicia expedita por tratarse que los afectados son personas vulnerables de la tercera edad y en su mayoría con enfermedades crónicas propias de la edad.

La propuesta convenimiento de pagos de intereses mensuales sobre la deuda parcial de PDVSA con APJ-PDV fue expuesta el miércoles 05/02/2020, en reunión con los integrantes del Directorio de CENAJIP y allí dicho Directorio estuvo de acuerdo que se exponga el tema ante el Mayor General Manuel Quevedo, Presidente de PDVSA y el Comité Ejecutivo de PDVSA y las autoridades de APJ-PDV en orden de informarles sobre la propuesta convenimiento de pagos de intereses mensuales sobre la deuda parcial de PDVSA con APJ-PDV (jubilados y sobrevivientes) en procura que responsablemente PDVSA y por ende el Estado venezolano resuelvan el problema creado por ellos mismos al utilizar los enormes recursos financieros de nuestro Fondo de Pensiones para otros usos distintos a la razón de la creación de APJ-PDV. AJIP agrupa a más del 60% del total de jubilados y sobrevivientes de la Industria Petrolera y Petroquímica Nacional y por ende AJIP tiene el deber y responsabilidad moral de trabajar y procurar que se resuelva favorablemente el grave conflicto y pobreza creciente que viven los jubilados y sobrevivientes de PDVSA, Filiales y Pequiven, a nivel nacional.

La desesperanza es el estado emocional donde damos todo por perdido, y pensar que tenemos la industria petrolera nacional donde todos los jubilados hemos invertido nuestros ahorros para un retiro con orgullo por el deber cumplido y de haber servido honestamente a la patria, pero se ha convertido en un calvario porque simplemente los nuevos representantes a quienes le dimos confianza usaron ese servicio para otros fines. Por otra parte, y la más importante, es que esas personas que mantuvieron esa empresa pujante, hoy día mueren o no tengan una salud preventiva como otrora tiempo era.

Los jubilados con tantos años con la ilusión de llegar a la meta, con el deseo siempre presente del reposo previo y último antes de la partida, con la satisfacción por la misión cumplida en lugares que fueron testigos de una vida dedicada al servicio sincero y leal de nuestro querido País a través de nuestra industria petrolera con olor a oro negro, que nos permitieron comprender el verdadero sentido de pertenencia que orgullosamente conservamos. Igualmente erróneo fue creer que la jubilación nos permitiría disfrutar de una situación financiera apropiada pues para ello contábamos con la seguridad de un Fondo de Pensiones creado con nuestras propias contribuciones y el cual nos garantizaba, entre otras cosas, el pago de una pensión suficiente para nuestros «años dorados», y sobrevino la catástrofe que todos conocemos; llegaron a PDVSA personas paracaidistas que acabaron con la primera industria del país y de paso se apropiaron indebidamente de nuestro Fondo de Pensiones dejando a los jubilados en situación crítica de abandono que obligaron a algunos a tomar acciones extremas como sumarse al éxodo que actualmente es vergüenza nacional ante propios y extraños. Es importante señalar que la gran mayoría de los jubilados dependemos sólo de nuestra jubilación y al no lograr recuperar lo del Fondo de Pensiones, cómo nosotros seremos favorecidos con todas estas medidas extraordinarias, y tenemos que contar con remesas de sus familiares o lograr trabajar en algo que reporte «divisas», porque sencillamente con bolívares no podemos sobrevivir».

La realidad es que los directivos de PDVSA y el Ministerio de Finanzas por largo tiempo han ninguneado, burlándose de nuestra paciencia y la cercanía a la muerte, pues se han cansado de mentirnos de manera descarada, haciendo promesas de pagos que no cumplen y la verdad es que estamos ancianos para calarnos las reiteradas mentiras de estos irresponsables ciudadanos. Además, es evidente el irrespeto hacia los jubilados, sobrevivientes y a la institución AJIP, por parte de las autoridades de PDVSA y APJ-PDV; constantemente mueren y ya es numeroso el grupo de jubilados que no les dio más tiempo para seguir esperando. Entre estos destaco el caso de mi amigo Germán Ibarra, Ingeniero de Sistemas graduado en U.S.A., que recientemente murió de mengua, al no recibir asistencia médica por no estar disponibles clínicas bajo contrato de SICOPROSA y no contar con dinero suficiente para la atención médica privada, medicinas y alimentación.

El jueves 06/02/2020, se entregó la misiva de AJIP dirigida al Mayor General Manuel Quevedo, Presidente de PDVSA, con copia a las autoridades de PDVSA y APJ-PDV, solicitando agenda de reunión para exponerle al Presidente de PDVSA la problemática y que haya respuesta efectiva positiva a favor que aprueben el cronograma de pagos de intereses mensuales sobre la Deuda Parcial PDVSA con APJ-PDV. Hemos reiterados en varias ocasiones a que debemos confiar que el Presidente de PDVSA, Mayor General Manuel Quevedo, convocara a los directivos de AJIP a reunión y se exponga el tema en procura de justicia expedita y cronograma de pagos de intereses mensuales sobre la deuda parcial de PDVSA con APJ-PDV. Asimismo, invocamos a que la Rendición de Cuentas es deber y responsabilidad de todo funcionario público y no hacerlo es penado por el Código Penal Venezolano, y debemos tener la plena seguridad que se honre los pagos de las cuotas mensuales pendientes sobre el pagaré de PDVSA.

Actualmente, el nuevo Director Ejecutivo de Recursos Humanos, Victor Zamora, informa la línea de actuación respecto a la «Agenda Temática» con los 31.000 jubilados y sobrevivientes de PDVSA, Filiales y Pequiven a nivel nacional. En tal sentido, el sábado 07/03/2020, solicitó 3 importantes informes sobre la situación de los jubilados de la industria petrolera nacional. En consecuencia y como parte del proceso de recuperación de nuestra querida PDVSA, con transparencia, eficiencia y fundición de cuentas de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones APJ-PDV, realizando en pro del objetivo de recibir los pagos de intereses mensuales sobre la Deuda Parcial PDVSA, para el bienestar y calidad de vida de todos los jubilados y sobrevivientes de la industria petrolera nacional.

Finalmente, deseamos aclarar que el gremio de jubilados de PDVSA no está solicitando al gobierno nacional bolivariano que les den dádivas, donaciones o limosnas, están exigiendo que honren la deuda que tienen con los jubilados de los recursos que legalmente les pertenecen, y del cual el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros debe estar enterado, y que la Comisión Presidencial Plenipotenciaria, que coordina el compatriota Tareck El Aissami e integra el amigo Asdrúbal Chávez, debe hacer justicia … ¡Amanecerá y veremos!

