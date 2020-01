Guajira colombiana en alerta por presunto caso de coronavirus

Los pilotos y las aeromozas están exigiéndole a las aerolíneas que detengan los vuelos a China, ya que los funcionarios de salud declararon la emergencia mundial por el coronavirus.

China ya ha reportado casi 10.000 casos y unas 213 muertes, sin embargo el coronavirus se ha extendido a 18 países, a menudo por pasajeros de esas mismas aerolíneas.

La Asociación de Pilotos Aliados (APA, por sus siglas en inglés), que representa a los pilotos de American Airlines, citó «serias, y en muchos aspectos aún desconocidas, amenazas a la salud planteadas por el coronavirus», en una demanda presentada en Texas, donde se encuentra la aerolínea.

American Airlines, informó que estaba tomando precauciones contra el coronavirus en todos sus vuelo.

El miércoles anunció cancelaciones de vuelos de Los Ángeles a Beijing y Shanghai a partir del próximo mes, pero continúa con los vuelos desde Dallas.

El presidente de la APA, Eric Ferguson, instó a los pilotos asignados a vuelos entre Estados Unidos y China a que rechacen la asignación.

En un comunicado, el sindicato de asistentes de vuelo de American Airlines dijo que apoyaban la demanda de los pilotos e instó a la compañía y al gobierno de los Estados Unidos a «errar por precaución; y detener todos los vuelos hacia y desde China».

Los pilotos de United Airlines, la aerolínea más grande de EE.UU. a China, preocupados por su seguridad, podrán abandonar sus viajes sin recibir pago alguno, según un memorando del miércoles de su sindicato.

United Airlines, anunció el jueves otras 332 cancelaciones de vuelos entre Estados Unidos y China entre febrero y el 28 de marzo; aunque continuará operando vuelos de ida y vuelta desde San Francisco a Beijing, Shanghai y Hong Kong.

La demanda de pilotos de American Airlines, se produjo cuando un número cada vez mayor de líneas aéreas detuvo sus vuelos a China continental; incluidos Air France KLM SA, British Airways, Lufthansa de Alemania y Virgin Atlantic.

Otros transportistas importantes han seguido volando a China, pero las máscaras protectoras y las escalas más cortas diseñadas para reducir la exposición; han hecho poco para tranquilizar a las tripulaciones.

Pilots and flight attendants are demanding airlines stop flights to #China as health officials declare a global emergency over the rapidly spreading #coronavirus, with American Airlines’ pilots filing a lawsuit seeking an immediate halt.https://t.co/tjWug1RtNz

— Apex (@Apex_WW) January 31, 2020