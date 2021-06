Indocumentados protegidos por el TPS no son elegibles a la green card

A través de una decisión unánime, la mañana del lunes 7 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos dio a conocer que aquellos migrantes indocumentados que se encuentran en territorio norteamericano bajo la protección del ‘Estatus de protección Temporal’ (TPS por sus siglas en inglés) no serán elegibles para solicitar la ‘green card’, tarjeta que les otorga la residencia.

Según el tribunal de mayor rango en Estados Unidos, los protegidos del TPS no podrán solicitar la ‘green card’ ya que, aunque temporalmente se encuentran protegidos de la deportación, ingresaron de manera ilegal al país por lo que no pueden quedarse “permanentemente” en la Unión Americana, aún si llevan años viviendo aquí.

La jueza Elena Kegan indicó en el falló que estas personas, que ingresaron al país sin ningún tipo de permiso, y que ahora están amparadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS), no podrán solicitar a futuro la “green cards” para establecerse de forma permanente en la nación norteamericana.

“El programa TPS otorga a los extranjeros el estatus de no migrantes, pero no los admite. Entonces, la concesión del TPS no hace que una persona con ingreso ilegal… sea elegible”, escribió en el fallo la jueza.

Al menos 400.000 inmigrantes en los Estados Unidos están amparados por el TPS.

Ciudadanos de países como Venezuela, Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, El Salvador y Yemén están amparados por el TPS.

