Costa Rica implementa nuevas normas para migrantes venezolanos

Costa Rica implementa nuevas normas a venezolanos

Exentos de visa

Solicitar una cita

Desde el martes 16 de agosto el Gobierno de Costa Rica puso en marcha unas nuevas normas de visas de ingreso y permanencia para no residentes, que aplica para los venezolanos. Es de resaltar que Costa Rica impuso la exigencia de visa a los venezolanos para viajar por turismo, tránsito, negocios o actividades profesionales desde el pasado 21 de febrero. Entre los cambios establecidos por la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica están los siguientes: los venezolanos que se encuentren fuera de su país de origen (Venezuela) podrán solicitar la visa consular en los consulados de Costa Rica en el país donde se encuentren.En cambio, quienes residen en territorio venezolano deben aplicar por una visa consultada a través del Consulado de Costa Rica en Colombia, donde deben presentar los requisitos correspondientes, ya que no puedan realizar la solicitud ante la legación consular costarricense en Venezuela. La Embajada y el Consulado costarricenses cerraron sus puertas en 2020 por diferencias políticas con el Gobierno de Nicolás Maduro. Los venezolanos pueden presentar la solicitud de visa para Costa Rica con el pasaporte y su correspondiente prórroga hasta con un día de vigencia. Otro de los requisitos es el certificado de antecedentes penales debidamente legalizado y apostillado. Con la visa los venezolanos pueden permanecer 30 días en Costa Rica contados a partir de su ingreso, prorrogables hasta 90 días. El permiso de viaje tiene validez para un único ingreso al país centroamericano, por lo que caducará luego de utilizada. En dos palabras, los venezolanos deben tramitar una visa cada vez que pretendan ingresar a suelo costarricense.Otro de los cambios que comenzaron a regir el martes 16 de agosto está relacionado con las excepciones. Ahora, los venezolanos que posean visa o residencia de cualquier categoría – incluyendo refugio -de Estados Unidos o Canadá, no requerirán visa para ingresar a territorio costarricense, «siempre y cuando el documento que les acredite esa condición tenga una vigencia mínima de tres meses al ingresar a Costa Rica». Quedan exceptuadas las visas de tránsito C1, C2 y C3, y no las aceptaran como excepción de ingreso a Costa Rica. Tampoco necesitarán visa para viajar a Costa Rica los venezolanos que tengan un documento de permanencia legal en cualquier categoría o residencia que permita múltiples ingresos, con vigencia mínima de tres meses, en Suiza, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, Noruega, Islandia y los países de la Unión Europea. Es decir, la vigencia del documento de permanencia legal baja de seis a tres meses. «Esta excepción no incluye personas refugiadas «, aclara la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica. Los venezolanos con residencia legal en Costa Rica también están exentos de visa.La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica señaló a los solicitantes de visa que para presentar los documentos requeridos deben primero sacar una cita llamando al Call Center de Migración 1311 o a través de Citas Trámites Migratorios, Visas, a través del Portal de Citas en el sitio web https://migracion.go.cr/Paginas/Portal-de-Citas-Web.aspx En febrero de 2022, Costa Rica se sumó a Belice, Panamá, Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador en la exigencia de visa a los venezolanos. Los países de Centroamérica se han vuelto un trampolín de los migrantes forzosos hacia Estados Unidos. Los cambios en las normas de visas de ingreso a Costa Rica pueden consultarse en la página web de la Dirección General de Migración y Extranjería del país centroamericano https://www.migracion.go.cr/Paginas/Visas.aspx ACN /Analítica No dejes de leer: Presidente de México lamenta muerte de migrantes en accidente en Puebla