¡Superó el covid-19! Enfermero cuenta su historia en el área covid de la CHET

«Los paraclínicos, en mi caso gases arteriales , no podían hacerlos porque el hospital no disponía de eso . Yo tenía que tener 15 dólares en efectivo para hacerme los exámenes».

Sobre los insumos de bioseguridad mencionó que el impermeable que usan las enfermeras no es el adecuado y que algunas presentaban dermatitis.

El profesional de la salud dijo que el personal no se daba abasto para atender a los pacientes.

«Cuando yo ingresé a las 9 de la mañana estaba congestionado, me habilitaron en una sala de dos camas, e indudablemente había pacientes muy delicados».