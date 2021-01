Covid-19 escondió avances científicos

Este viernes, el Senado de Estados Unidos, en su mayoría Republicano, eliminó el veto presidencial de Trump al presupuesto de defensa.

Esa decisión tomada, sería la primera vez en los casi cuatro años de mandato de Donald Trump; la cual se dio en una rara sesión el primer día del año.

Allí, se emitieron 81 votos a favor y 13 en contra para lograr la mayoría de dos tercios necesaria para anular el veto; precisamente dos días antes de que un nuevo Congreso tome posesión.

Es así, como el Senado eliminó el veto de Trump y aprobó la ley de presupuesto para la defensa por 740.500 millones de dólares; distribuidos durante el año fiscal 2021.

Vale resaltar en este contexto, que aunque los legisladores republicanos han apoyado en gran medida al presidente Trump en su gestión; desde noviembre de 2020 han expresado críticas por “no respaldar plenamente sus afirmaciones de fraude electoral y rechazar su demanda de más ayuda financiera contra COVID-19”.

Por su parte, en la Cámara de Representantes dominada por los demócratas, ya 322 habían votado a favor de retirar el veto este lunes; mientras 87 dijeron estar en contra.

Sobre la ley, los mandatarios estadounidenses tienen el poder de vetar un proyecto de ley ya aprobado por el Congreso; no obstante los legisladores pueden anular ese veto.

“Si, solo si dos tercios de la Cámara de Representantes y el Senado votan a favor de eliminar esa medida presidencial”, se lee en France24.

Our Republican Senate just missed the opportunity to get rid of Section 230, which gives unlimited power to Big Tech companies. Pathetic!!! Now they want to give people ravaged by the China Virus $600, rather than the $2000 which they so desperately need. Not fair, or smart!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021