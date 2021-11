Compartir

Covid 19 nuevo mandador

Por Francisco Mayorga.-

“Dios castiga sin palo y sin mandador” (mandador es una especie de látigo corto que se empleaba; para arrear a los burros, al ganado y de vez en cuando “para mejorar la conducta; de algún muchacho demasiado rebelde”) Esta vez, el Covid-19 es ese mandador; en esa masa indolente de seres humanos sin conciencia que ven al mundo desplomarse, sin hacer nada y sin protestar.

Que es el marketing ecológico, de qué se trata; y por qué apostar por una estrategia con el pensamiento puesto en un futuro mejor para todos; es buena gerencia para uno y para todos los consumidores. En la nueva normalidad, pensar en el impacto ambiental será un imperativo.

El Covid-19 trajo al propio tiempo; cambios masivos en los hábitos de las personas, desde la manera en que trabajan y disfrutan del tiempo; libre hasta la forma en que consumen.

Esas alteraciones involucraron también, cambios en el modo en que se producen y distribuyen los productos.

Una de las consecuencias concretas y positivas de la pandemia; es que ha generado la mayor caída en la emisión de CO2 registradas en la historia. Este es un dato clave en un momento en el que el cuidado; se ha posicionado como valor central para ambas partes; empresas y consumidores.

Antes de la crisis sanitaria, un estudio estadístico global reveló; que un 73% de las personas estaría dispuesta a modificar sus hábitos de consumo; para reducir el impacto en el medioambiente; y que el 49% estaría interesado en adquirir aquellos productos que; simultáneamente, fueran buenos para ellos y para el ecosistema; aunque implicase pagar un mayor precio.

Ser parte de la solución se afianza en todo el mundo; como una verdadera filosofía en medio de tanta incertidumbre; sobre todo entre los especialistas en marketing.

Relaciones más personales que nunca

Las relaciones con los clientes, en tiempos de crisis, son más personales que nunca; estar al tanto sobre lo que necesitan o esperan es esencial. Y el “green marketing” o marketing ecológico; es uno de los recursos con que cuentan los marketers para conectar a las marcas con un creciente número de personas que desean vivir sus vidas de una manera más sostenible.

Si bien el acento en la importancia de una afianzada responsabilidad social empresaria; es compartido por todas las edades; pero se detecta un mayor fervor entre los millennials y las generaciones Z (nacidos entre 1990 y 2000) y X (nacidos entre 1965 y 1980).

Cómo ser parte de la conversación verde

A medida que las marcas comprenden la necesidad de encarar estrategias sostenibles; y de ofrecer productos amigables con el medio ambiente; se robustece el green marketing. Y eso se advierte en los distintos canales y plataformas, como YouTube, donde las reproducciones de videos ligados a la cultura sustentable y un estilo de vida minimalista van en aumento.

Promover los aspectos sostenibles de una compañía es; de hecho, una de las mejores formas de estar más cerca de los consumidores.

Estrategia de marketing ecológico en acción

Motivaciones:

Piensa en tu marca, ¿en qué segmento hace la diferencia? Piensa si conecta con los consumidores más conscientes de sus ahorros (de energía, de recursos, de dinero), con los defensores de los animales y la vida silvestre, con los entusiastas de la salud (productos orgánicos, juguetes no tóxicos, etc) y la vida al aire libre (trekking, ski, escalada, camping, etc).

Contenidos:

La cultura sostenible les demanda a los especialistas de la industria ser genuinos. Concéntrate en transmitir mensajes auténticos, comprométete con educar a los consumidores y, sobre todo, dales la oportunidad de participar. No se trata de “vender” una postura, sino de realizar los cambios necesarios para involucrarse de verdad con el cuidado del medio ambiente; desde reducir el consumo de energía en las oficinas hasta el diseño de productos y packagings ecológicos.

Alternativas:

Ser parte de la solución también implica hacer hincapié en buenas prácticas como compartir, donar, reducir, reciclar, reutilizar e intercambiar, entre otras.

Por eso, es esencial crear verdaderos puentes de comunicación con los consumidores para fomentar diversos cambios de hábitos. Son miles las sugerencias eco-friendly que todos podemos poner en práctica para marcar la diferencia.

Si te interesa conocer más sobre el impacto en tu ciudad y cómo contribuir a reducir los gases de efecto invernadero, puedes explorar Environmental Insights Explorer.

ACN/fm/ABC