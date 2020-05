Covid-19 puede convertise en virus endémico señala OMS

Coronavirus pone en peligro nuestra civilización

El multimillonario inversor y filántropo, George Soros, explica en una nueva entrevista de gran alcance cómo la pandemia de Covid-19 pone en juego todo sobre el capitalismo, cómo Donald Trump se está destruyendo a sí mismo y cómo el reciente fallo de la corte constitucional alemana podría resultar en el fin de la Europa Unión como la conocemos. Los chinos educados están muy resentidos contra el presidente Xi Jinping; por declararse vitalicio y el público en general todavía está muy enojado con él por mantener el COVID-19 en secreto hasta después del Año Nuevo chino.

Has visto muchas crisis. ¿La pandemia de Covid-19 es comparable a alguna anterior?

GEORGE SOROS: No. Esta es la crisis de mi vida. Incluso antes del golpe de la pandemia, me di cuenta de que estábamos en un momento revolucionario en el que lo que sería imposible o incluso inconcebible en tiempos normales se había vuelto no solo posible, sino probablemente absolutamente necesario. Y luego vino Covid-19, que ha alterado totalmente la vida de las personas y requiere un comportamiento muy diferente. Es un evento sin precedentes que probablemente nunca haya ocurrido en esta combinación. Y realmente pone en peligro la supervivencia de nuestra civilización.

SCHMITZ: ¿Podría haberse evitado esta crisis si los gobiernos hubieran estado mejor preparados?

Países no se prepararon ante pandemias

SOROS: Hemos tenido pandemias de enfermedades infecciosas desde la peste bubónica. Eran bastante frecuentes en el siglo XIX, y luego tuvimos la gripe española al final de la Primera Guerra Mundial, que en realidad ocurrió en tres oleadas, siendo la segunda oleada la más mortal. Millones de personas murieron. Y hemos tenido otros brotes graves, como la gripe porcina hace solo una década. Así que es sorprendente lo poco preparados que estaban los países para algo como esto.

SCHMITZ: ¿Es ese el mayor problema de la situación actual: esta falta de certeza sobre cómo lidiar con este virus y cómo proceder en los próximos meses o años?

SOROS: Ciertamente es muy grande. Estamos aprendiendo muy rápido y ahora sabemos mucho más sobre el virus de lo que sabíamos cuando surgió, pero estamos disparando a un objetivo en movimiento porque el virus en sí mismo cambia rápidamente. Llevará mucho tiempo desarrollar una vacuna. E incluso después de haber desarrollado una, tendremos que aprender a cambiarla todos los años, porque el virus probablemente cambiará. Eso es lo que hacemos con la vacuna contra la gripe todos los años.

SCHMITZ: ¿Esta crisis cambiará la naturaleza del capitalismo? Incluso antes de que Covid-19 condujera a la actual recesión catastrófica, las desventajas de la globalización y el libre comercio atraían una mayor atención.

Nadie sabe cómo evolucionará el capitalismo

SOROS: No volveremos a donde estábamos cuando comenzó la pandemia. Eso es bastante seguro. Pero eso es lo único que es seguro. Todo lo demás está en juego. No creo que nadie sepa cómo evolucionará el capitalismo.

SCHMITZ: ¿Podría esta crisis acercar a las personas, y a los estados nacionales?

El miedo hace que las personas se lastimen

SOROS: A la larga, sí. En la actualidad, las personas están dominadas por el miedo. Y el miedo a menudo hace que las personas se lastimen. Eso es cierto tanto para los individuos como para las instituciones, las naciones y la humanidad misma.

SCHMITZ: ¿Estamos presenciando eso en el juego de la culpa actual entre los Estados Unidos y China sobre los orígenes del virus?

SOROS: El conflicto continuo entre Estados Unidos y China complica las cosas, porque debemos trabajar juntos en el cambio climático y en el desarrollo de una vacuna contra Covid-19. Pero, aparentemente, no podemos trabajar juntos porque ya estamos compitiendo por quién desarrollará y utilizará la vacuna. El hecho de que tenemos dos sistemas muy diferentes de gobierno, democrático y …

SCHMITZ: ¿Autocrático?

SOROS: Correcto. Eso hace que todo sea mucho más difícil. Hay muchas personas que dicen que deberíamos trabajar muy de cerca con China, pero no estoy a favor de hacerlo. Debemos proteger nuestra sociedad abierta democrática. Al mismo tiempo, debemos encontrar una manera de cooperar en la lucha contra el cambio climático y el nuevo coronavirus. Eso no será fácil. Simpatizo con el pueblo chino, porque están bajo el dominio de un dictador, el presidente Xi Jinping. Creo que muchos chinos educados están muy resentidos por eso, y el público en general todavía está muy enojado con él por mantener el COVID-19 en secreto hasta después del Año Nuevo chino.

SCHMITZ: ¿Podría debilitarse el control de Xi sobre el poder cuando los chinos reconocen que el manejo de la crisis fue subóptimo?

SOROS: Mucho. Cuando Xi abolió los límites de mandato y se nombró a sí mismo, en esencia, presidente de por vida, destruyó el futuro político de los hombres más importantes y ambiciosos en una élite muy estrecha y competitiva. Fue un gran error de su parte. Entonces, sí, es muy fuerte de alguna manera, pero al mismo tiempo extremadamente débil, y ahora tal vez vulnerable. La lucha dentro del liderazgo chino es algo que sigo muy de cerca porque estoy del lado de aquellos que creen en una sociedad abierta. Y hay muchas personas en China que también están muy a favor de una sociedad abierta.

A Donald Trump le gustaría ser un dictador

SCHMITZ: Por otra parte, el actual presidente de los Estados Unidos realmente no representa los valores de una sociedad abierta y libre …

SOROS: Bueno, esa es una debilidad que espero no dure mucho. A Donald Trump le gustaría ser un dictador. Pero no puede ser uno porque hay una constitución en los Estados Unidos que la gente todavía respeta. Y le impedirá hacer ciertas cosas. Eso no significa que no lo intentará, porque literalmente está luchando por su vida. También diré que he confiado en Trump para destruirse a sí mismo, y que ha superado mis expectativas más descabelladas.

SCHMITZ: ¿Qué papel juega la Unión Europea, su hogar que tanto le importa, en esta lucha de poder?

SOROS: Estoy particularmente preocupado por la supervivencia de la UE porque es una unión incompleta. Estaba en proceso de ser creado. Pero el proceso nunca se completó y eso hace que Europa sea excepcionalmente vulnerable, más vulnerable que los EE.UU. No sólo porque es una unión incompleta sino también porque se basa en el estado de derecho. Y las ruedas de la justicia se mueven muy lentamente, mientras que las amenazas como el virus Covid-19 se mueven muy rápido. Eso crea un problema particular para la Unión Europea.

SCHMITZ: El Tribunal Constitucional Federal de Alemania explotó una bomba la semana pasada con su último fallo sobre el Banco Central Europeo. ¿Qué tan en serio lo tomas?

SOROS: Me lo tomo muy en serio. El fallo plantea una amenaza que podría destruir a la Unión Europea como una institución basada en el estado de derecho, precisamente porque fue dictada por el tribunal constitucional alemán, que es la institución más respetada en Alemania. Antes de emitir su veredicto, había consultado con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y luego decidió impugnarlo. Entonces, ahora tiene un conflicto entre el Tribunal Constitucional alemán y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué tribunal tiene prioridad?

SCHMITZ: Técnicamente, los Tratados europeos otorgan al TJCE la supremacía en este ámbito. Eso está muy claro.

SOROS: Correcto. Cuando Alemania se unió a la UE, se comprometió a cumplir con la ley europea. Pero el fallo plantea un problema aún mayor: si el tribunal alemán puede cuestionar las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿pueden otros países seguir su ejemplo? ¿Pueden Hungría y Polonia decidir si siguen la ley europea o sus propios tribunales, cuya legitimidad ha cuestionado la UE? Esa pregunta llega al corazón de la UE, que se basa en el estado de derecho. Polonia se puso inmediatamente a la altura de las circunstancias y afirmó la supremacía de sus tribunales controlados por el gobierno sobre la ley europea. En Hungría, Viktor Orbán ya ha utilizado la emergencia COVID-19 y un parlamento capturado para designarse a sí mismo dictador. El parlamento se mantiene en sesión para aprobar sus decretos, que violan claramente la ley europea. Si el veredicto del tribunal alemán impide que la UE se resista a estos desarrollos, será el fin de la UE tal como la conocemos.

SCHMITZ: ¿Tendrá que cambiar el BCE sus políticas después de esta decisión?

SOROS: No necesariamente. Esta decisión solo requiere que el BCE justifique sus políticas monetarias actuales. Se le han otorgado tres meses para justificar las acciones que ha tomado. Eso consumirá gran parte de la atención del BCE cuando sea la única institución en funcionamiento en Europa que pueda proporcionar los recursos financieros necesarios para combatir la pandemia. Por lo tanto, debería centrar su atención en ayudar a Europa a establecer un Fondo de Recuperación.

SCHMITZ: ¿Tiene alguna sugerencia de dónde podrían venir estos recursos?

Bonos perpetuos y coronabons

SOROS: He propuesto que la UE debería emitir bonos perpetuos, aunque ahora creo que deberían llamarse «Consols», porque los bonos perpetuos han sido utilizados con éxito bajo ese nombre por Gran Bretaña desde 1751 y Estados Unidos desde la década de 1870. Los bonos perpetuos se han confundido con «Coronabonds», que han sido rechazados por el Consejo Europeo, y con razón, porque implican una mutualización de las deudas acumuladas que los Estados miembros no están dispuestos a aceptar. Eso ha envenenado el debate sobre los lazos perpetuos. Creo que la situación actual fortalece mi caso para Consols. El tribunal alemán dijo que las acciones del BCE eran legales porque cumplían con el requisito de que sus compras de bonos fueran proporcionales a la participación de los estados miembros en el BCE. Pero la clara implicación era que cualquier compra del BCE que no fuera proporcional a la «clave de capital» del BCE podría ser impugnada y juzgada como ultra vires por el tribunal.

El tipo de bonos que he propuesto evitaría este problema, porque serían emitidos por la UE en su conjunto, serían automáticamente proporcionales y permanecerían eternamente. Los estados miembros tendrían que pagar solo el interés anual, que es tan mínimo, digamos, 0.5 por ciento, que los bonos podrían ser suscritos fácilmente por los estados miembros, ya sea por unanimidad o por una coalición de la voluntad. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que Europa necesita alrededor de 1 billón de euros (1,1 billones de dólares) para combatir esta pandemia, y que debería haber agregado otros 1 billón de euros para el cambio climático. Los consols podrían proporcionar esos montos si los estados miembros de la UE los autorizaran.

Desafortunadamente, Alemania y los estados de la «Liga Hanseática» liderados por los Países Bajos se oponen rotundamente. Deberían pensar de nuevo. La UE ahora está considerando duplicar su presupuesto, que proporcionaría solo alrededor de € 100 mil millones y produciría solo una décima parte del beneficio que los bonos perpetuos podrían proporcionar. Aquellos que quieran mantener su contribución al presupuesto de la UE al mínimo deben apoyar a Consols. Tendrían que autorizar ciertos impuestos, como un impuesto a las transacciones financieras, que proporcionaría a la UE sus propios recursos, asegurando su calificación AAA, pero los impuestos no tendrían que imponerse: Consols tomaría su lugar. Ambos partidos y el resto de Europa estarían mucho mejor. Los pagos anuales de 5.000 millones de euros, cuyo valor actual disminuiría continuamente, le darían a la UE 1 billón de euros que el continente necesita con urgencia, una sorprendente relación costo-beneficio.

SCHMITZ: Cuando la UE relajó sus normas contra las ayudas estatales, Alemania presentó más de la mitad de las solicitudes. Algunas personas argumentan que esto socava los principios de un mercado único porque le da a Alemania una ventaja injusta. ¿Qué piensas?

SOROS: Estoy de acuerdo con su argumento. Es particularmente injusto para Italia, que ya era el hombre enfermo de Europa y luego el más golpeado por COVID-19. El líder del partido Lega, Matteo Salvini, está agitando para que Italia abandone el euro y también la Unión Europea. Afortunadamente, su popularidad personal ha disminuido desde que dejó el gobierno, pero su defensa está ganando seguidores. Esta es otra amenaza existencial para la UE. ¿Qué quedaría de Europa sin Italia, que solía ser el país más proeuropeo? Los italianos confiaban en Europa más que en sus propios gobiernos. Pero fueron maltratados durante la crisis de refugiados de 2015. Fue entonces cuando recurrieron a la extrema derecha Lega de Salvini y al populista Movimiento Cinco Estrellas.

SCHMITZ: Suenas muy pesimista.

SOROS: Lejos de ahi. Reconozco que Europa se enfrenta a varios peligros existenciales. Esa no es una forma de hablar; Es la realidad. El veredicto del Tribunal Constitucional Federal de Alemania es solo el desafío más reciente. Una vez que reconozcamos esto, podremos aumentar la ocasión. Podemos tomar medidas excepcionales que sean apropiadas para las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos. Eso ciertamente se aplica a Consols, que nunca deberían emitirse en tiempos normales, pero son ideales en este momento. Mientras pueda proponer medidas como emitir Consols, no perderé la esperanza.

