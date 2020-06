La creatividad en tiempos de Coronavirus: Por Sadie Thoma.- La creatividad prospera bajo condiciones restrictivas. Ahora que una gran parte del mundo está adoptando medidas de distanciamiento social y aislamiento físico, la palabra «restricción» cobra un nuevo significado. La forma de trabajar actualmente es algo totalmente excepcional.

Esto es especialmente cierto en el caso de los creativos, cuyo trabajo se nutre de visitar lugares, experimentar sensaciones y colaborar con otras personas para crear contenido. Ahora, en una época de distanciamiento social y aislamiento físico, todo el proceso creativo tiene lugar en casa, desde buscar ideas hasta producir el contenido. A pesar de los retos que nos plantea esta «nueva normalidad», muchos creativos consideran que la creatividad es el mejor remedio para el síndrome de la cabaña. También creen que se nos presenta una oportunidad inesperada para volver a evaluar los procesos y los valores que se aplicaban antes de la pandemia.

Tómate este momento como un punto de partida para reinventarte. La situación nos está obligando a pensar en nuestros valores y procesos habituales. Estamos sacando tiempo para vivir experiencias nuevas que pueden ayudarnos a impulsar nuestra creatividad, como conciertos online, clases de arte emitidas en directo o visitas virtuales a museos. En producción, estamos grabando vídeos con nuestros teléfonos en casa y los artistas están enfocándose con sus propias cámaras. Este contenido después se puede difundir por mensaje. La situación ha hecho que vivamos en una especie de escuela de cine en la que todos somos actores, guionistas y directores. Es posible que este cambio sea la pausa que necesitaba el sector.

Deja que el aislamiento haga volar tu imaginación. Siempre digo que la creatividad y la resistencia deben ir de la mano. Es cierto que corren tiempos difíciles, pero también es cuando aflora el verdadero espíritu creativo. Mi madre solía decirme: ‘Si te aburres, es porque no estás usando tu imaginación’. Por eso, creo que el aislamiento me obliga a usarla más y que muchos creativos sienten lo mismo. El lado bueno es que tenemos que pensar en nuevas formas de trabajar y de llevar a cabo nuestros procesos. Siempre he sido una persona optimista y ya puedo ver cómo esta nueva forma de pensar va a influir positivamente en nuestra manera de avanzar.

Disfruta de la vida en versión beta. Tenemos que reconocer que tenemos una gran capacidad para adaptarnos a momentos de crisis. Cuando salgamos de esta situación, las personas, los creadores y las empresas serán más versátiles. Nuestra forma de trabajar será más ágil, fluida y polifacética. Ahora, los creativos deben tener un enfoque más global que esté vinculado con la nueva realidad que vivimos. Nos gusta decir que vivimos permanentemente «en versión beta», pero la realidad es que esa afirmación cobra ahora más sentido que nunca».

Arriesga a la hora de buscar ideas. Este es el momento ideal para hacer una pausa, valorar tu posición y crear una nueva visión para el futuro. La autenticidad es fundamental y requiere un cierto grado de valentía. Las marcas que intentan hablar sobre los trabajadores que están en primera línea cuando no tienen nada que ver con ellos, pierden el tiempo. No necesitamos marcas que nos digan cómo sentirnos. Si antes una marca no era divertida, no debería intentar serlo ahora. Todos sentimos que el mundo ha dado un giro radical delante de nuestros ojos, y lo ha hecho, pero no puedes convertirte de repente en una marca que no eras.

Crea equipos ágiles. Al estar todo el mundo trabajando en casa, la búsqueda de ideas se ha convertido en un proceso más fluido y no lineal. Para adaptarnos, nos hemos centrado en crear equipos flexibles, ágiles y multidisciplinarios. Las herramientas de colaboración tienen también un papel fundamental en nuestro proceso. Además de ofrecer una solución para comunicarse sin estar cara a cara, estas herramientas permiten que nuestros equipos trabajen las ideas de forma continua y desarrollen los aspectos creativos y de producción de los proyectos.

Céntrate en lo más importante para hacer un trabajo de calidad: un proceso eficaz, no la proximidad física. A medida que las restricciones nos obliguen a crear contenido de una forma más ágil y sin grandes medios de producción, empezaremos a ver esta situación como una oportunidad para las marcas de llegar a la audiencia. El contenido generado por los usuarios siempre ha sido un buen recurso, pero irá ganando relevancia a medida que los profesionales del marketing prioricen a la comunidad en lugar de solo a unos pocos. Este cambio también ayudará a romper el mito de que la proximidad física equivale a una buena comunicación e ideas creativas. Se trata de contar con un proceso eficaz que te permita crear el mejor contenido posible, independientemente de si estás en la oficina, en la otra punta del país o en tu salón.

ACN/Sadie Thoma/Directora Desarrollo Creativo en Google/Amigos Y La Zona/[email protected]

