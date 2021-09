Unicef ONU, Gobierno y oposición levantan su voz tras violento desalojo de migrantes (+ vídeos)

Compartir





















Crisis migratoria en Chile. La Unicef manifiesta preocuación, la ONU lo califica como «inadmisible humillación» y la oposición lamenta el desalojo de venezolanos en Chile; mientras que la tensión crece en el país austral por la situación.

Específicamente en la ciudad de Iquique, donde se produjó una marcha en contra de la entrada de un nuevo grupo de 200 personas; que originó una marcha en contra de la migración ilegal, que se transformó en incidentes violentos.

Se cree que unas 3.500 personas llegadas del extranjero, que entraron por la frontera de Bolivia acampaban en esa ciudad, la mayoría venezolanos; en un proceso que dicen se repite a diario desde hace meses.

Crisis migratoria en Chile: Unicef manifiesta preocupación

«UNICEF manifiesta su preocupación por la situación que están viviendo niños, niñas y adolescentes inmigrantes en Iquique y pide al Estado garantizar y proteger sus derechos, cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por el país»; señaló la organización internacional en una declaración.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Iquique, ubicada en la costa norte del país, donde ayer 25 de septiembre se desplegó una marcha «antimigración» que terminó con agresiones hacia extranjeros; un grupo quemó carpas, coches, ropa y otros elementos de personas que dormían en la calle a la espera de regularizar su situación migratoria.

ONU lo califica como «inadmisible humillación»

«El discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo»; dijo relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes de la ONU, Felipe González, también se pronunció sobre los hechos conocidos en Chile y calificó como una «inadmisible humillación».

Por su parte, en declaraciones a Efe, el director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita Migrante (SJM), Carlos Figueroa, condenó también la violencia de esta marcha; «acontecida como respuesta a un problema humanitario y sanitario».

«Llamamos a respetar la integridad y dignidad de todas las personas y, sobre todo, llamamos a respetar y velar por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes»; agregó.

Oposición lamente el desalojo

En la misma tónica, el dirigente opositor venezolna, Miguel Pizarro lamentó el desalojo de un campamento de migrantes.

«Lamentamos profundamente los desalojos ocurridos el día de ayer en el norte de Chile. Actualmente los venezolanos somos la segunda crisis migratoria más grande del mundo y las naciones están en la obligación de brindar refugio y protección a quienes lo necesiten»; escribió el opositor en Twitter.

Por dónde llegan

Los migrantes entran a Chile por la localidad de Colchane, de apenas 1.500 habitantes; Norte Grande de Chile, ubicado en la Provincia del Tamarugal, correspondiente a la Región de Tarapacá (Chile), en la frontera con Bolivia.

Colchane no tiene servicios suficientes para atender todo este flujo de personas; que pernoctan en albergues y en las calles del lugar hasta que encuentran la manera de viajar a Iquique.

«Aquí no cuentan con servicios como tal, ya que es un pueblo y no hay luz, no hay agua, tengo tres días que no me comunico con mi familia porque no puedo cargar los teléfonos…»; dijo a Efe frente a la Comisaría de Colchane. Coromoto Morrinson, venezolana que ingresó a Chile con cuatro de sus cinco hijos, todos menores.

Al llegar, Morrinson se presentó en Comisaría para denunciar su ingreso irregular, que es la forma de que el Servicio de Salud de Iquique la traslade a una residencia sanitaria de la ciudad; pero el proceso demora días y satura Colchane de extranjeros.

Gobierno venezolano repudia xenoficia

Este domingo fue que el Gobierno venezolano repudió las agresiones contra migrantes que se produjeron durante los últimos días en la ciudad de Iquique, al norte de Chile.

«Venezuela repudia la xenofobia y agresiones contra migrantes venezolanos y exige a las autoridades nacionales y locales de Chile respeto a la integridad física y psicológica de nuestros connacionales»; dijo en Twitter la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

A saber

Según la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, entre enero y julio de este año se registraron 23.673 denuncias por ingreso al país a través de pasos no habilitados, un 40 % de todo 2020.

La marcha «antimigración» contó con alrededor de 5.000 asistentes (según fuentes policiales), quienes manifestaron su rechazo a la ola migratoria que por estos días tiene a la zona norte de Chile en crisis por el colapso de algunos espacios públicos.

