¡Récord mundial! Cristiano Ronaldo alcanza 500 millones de seguidores en Instagram

El futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, sigue haciendo historia dentro y fuera del campo de fútbol, al convertirse reciamente, en la primera persona del mundo en alcanzar los 500 millones de seguidores en la red social Instagram.

Este lunes, el astro de la selección portuguesa, ofreció declaraciones a los medios de comunicación presentes en el Mundial Qatar 2022.

Allí, el atacante de 37 años de edad, afirmó que se centra en su quinta Copa del Mundo; y se siente orgulloso de todo lo que ha conquistado en su carrera que le ha hecho ganar millones de fanáticos en todo el mundo.

Así mismo, se pronunció acerca de las declaraciones en ‘Talk TV’ contra de su actual club, el Manchester United; indicando que esto no afectará a la selección ni al ambiente en ella rumbo al estreno en Qatar 2022 contra Ghana.

Vale mencionar que Portugal se enfrentará a Ghana el jueves 24 de noviembre dentro del grupo H; que se completa con Uruguay y Corea del Sur.

“No hay necesidad de hablar de mí. El seleccionador ya ha hablado sobre todo esto”, enfatizó el delantero.

Ronaldo lleva el título de mejor goleador de la historia de la selección portuguesa, con 117 goles en 191 partidos; con la que ha jugado los últimos 19 años, desde su debut en 2003.

Con la que disputará su quinto Mundial a sus 37 años, a la altura ya del récord absoluto que marcó el mexicano Rafael Márquez.

“Va a ser mi quinto Mundial, pero la responsabilidad es la misma que cuando me fui a vivir a Lisboa con once años. Siempre tengo responsabilidad. Como jugador, amigo y padre. Es parte de mi vida diaria. Me gusta tener responsabilidad. La presión siempre es la misma. Soy capaz de aguantarla”, explicó.

Además, señaló que “sería mágico ganar el Mundial, pero no me falta nada en mi vida. Ya he ganado mucho más de lo que esperaba. Ganar sería un sueño, pero sólo puede ganar una selección. Todos tenemos esa ambición, pero vayamos con calma”.

Con información: ACN/EFE

