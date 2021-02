Cristiano marca doblete para recuperar liderato de goleo y Juventus pelea (+ vídeo)

El venezolano Asdrúbal Cabrera firmó con Diamondbacks de Arizona por un año y 1,75 millones de dólares, además de 1,05 millones en incentivos; según lo informa MLB.com procedentes de varias fuentes.

Cabrera ingresó al roster de 40 de la divisa, tras enviar a la lista de lesionado al lanzador derecho dominicano Luis Frías; por lo que el versátil jugador de cuadro llega al club en la misión de aportar con el madero y su defensa.

El criollo de de 35 años de edad, tuvo una línea ofensiva con su antiguo club, Nacional de Washington de .242/.305/.446; eso incluye ocho jonrones, 31 fletadas; nueve dobles, tres triples, todos en 52 de los 60 juegos que tuvo la corta campaña regular.

Será su decimoquinta temporada en las Mayores; con sus inicios en Cleveland con Indios, donde pasó la mitad de su carrera;igualmente pasó por Mets de Nueva York, Rays de Tampa Bay, Filis de Filadelfia y Rangers de Texas.

Dos veces en Juego de Estrellas y un Bate e Plata, Asdrúbal Cabrera ganó su anillo de Serie Mundial en 2019 con Nacionales; tras llegar casi en el último mes de la temporada regular de ese año, procedente de Texas,

Su versatilidad en el cuadro está más que comprobado, al jugar las cuatro posiciones; donde podrá ver mucha acción, motivado a que el dominicano Katel Marte, será utilizado para ir a cubrir el jardín central, eso le abre la opción al anzoatiguense.

Cabe destacar el vídeo de despedida que montó la escuadra capitalina, para despedir a uno de los artífices para ganar la Serie Mundial en 2019.

Cabrera tiene en mente varias marcas personales en Grandes Ligas, como los llegar a los 200 jonrones, estando a 12 de la cifra; al millar de fletadas (827), lejano pero no imposible; las mil anotadas (852) y el más cercano, los 1.700 imparables (1.692).

Su línea ofensiva en 14 años en el mejor beisbol del mundo es de .268/.330/.426, en 1.712 juegos, en 6.323 veces al bate.

He did it with the glove.

He did it with the bat.

And in his 2nd stint with us, he made it count.

Thank you, World Series Champion Asdrúbal Cabrera.#NATITUDE pic.twitter.com/tuhCWE11a5

— Washington Nationals (@Nationals) February 22, 2021