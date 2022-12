¡Tributos a Pelé en Río! Cristo Redentor se tiñe de verde

Pelé conmociona el mundo con su partida y el fútbol declara al rey «eterno». El planeta lamenta la partida este jueves 29 de diciembre, a los 82 años, de Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’; para muchos el rey del fútbol, un deporte en el que sus más emblemáticos representantes coincidieron en denominar «eterno» al máximo ídolo de los brasileños.

Pelé falleció este jueves en el hospital de Sao Paulo, donde estaba ingresado desde hacía un mes; por un fallo multiorgánico causado por el cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2021.

La noticia del deceso desató una avalancha de sentidas reacciones en todo el planeta enmarcadas todas por expresiones de respeto; cariño, reverencia y admiración.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) debió admitir que la partida de ‘o Rei’ es «la más triste noticia»; informada por la entidad desde su fundación, hace 108 años.

A causa de la muerte de Pelé, el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, decretó «luto oficial por siete días».

Mário Jorge Lobo Zagallo, quien fue compañero de Pelé en la conquista de los mundiales de Suecia’58 y Chile’62, y su entrenador en el de México’70; despidió este jueves con una declaratoria pública de amor al «mayor jugador de todos».

«Gracias por todo, Pelé. Eres eterno. Te amo»; dijo Zagallo, de 91 años.

El ‘viejo Lobo’ dijo que Pelé fue «la persona que paró el mundo diversas veces; la persona que hizo la camisa 10 la más respetada» y un brasileño que defendió su país «en todo el mundo».

«Mi mayor socio se fue y con esa sonrisa, te guardaré conmigo»; agregó Zagallo, el único en el mundo que ha ganado cuatro títulos mundiales, dos como jugador (1958 y 1962), uno como seleccionador (1970) y otro como asistente técnico (1994).

Luiz Felipe Scolari, otro entrenador que llevó a Brasil a la conquista de una Copa del Mundo, la de 2002; se rindió ante el repertorio técnico que tuvo su compatriota.

«Si tuviésemos que señalar tan solo una de las cualidades de Pelé, sería imposible. Él tenía todas las cualidades que un atleta profesional necesita para ser rey»; afirmó ‘Felipao’.

Romário y Bebeto, la célebre pareja de delanteros que condujo a la Canarinha a la conquista del título mundial de 1994; también elogiaron a Pelé.

Romário de Souza Farias, quien tras colgar las botas ha ejercido una destacada carrera política desde el cargo de senador; afirmó que Pelé fue uno de los «hijos más ilustres» de su país.

«Hizo que el mundo se postrarse ante su talento» y «llevó al fútbol brasileño al altar de los dioses»; añadió.

José Roberto Gama de Oliveira ‘Bebeto’ manifestó que Pelé «fue parte de la historia de todos».

«No puedo encontrar las palabras adecuadas y ni siquiera sé si existen», dijo el exjugador de Deportivo de La Coruña. «Pelé llevó nuestro fútbol al mundo y nos abrió fronteras a todos. ¡Gracias por tu amor, gracias por tanto, eres eterno!»; añadió.

Pelé conmociona el mundo con su partida. Ronaldo y Rivaldo, dos figuras de una generación que también ganó la Copa del Mundo, la de 2002; tampoco ahorraron elogios para reconocer el camino que abrió Pelé a los brasileños.

Ronaldo Luiz Nazário de Lima definió al hijo ilustre de Tres Corações (Tres Corazones) con cinco palabras: «Único. Genial. Creativo. Perfecto. Inigualable».

«El rey del fútbol. Uno solo. El mayor de todos los tiempos. El mundo de luto y la tristeza de la despedida mezclada con el orgullo inmenso de la historia escrita»; agregó Ronaldo.

Vito Rivaldo Borba Ferreira afirmó que el fútbol de Brasil es conocido y respetado a nivel mundial gracias a Pelé.

«Estoy orgulloso de haber jugado dos mundiales con el número 10, que fue consagrado por él»; dijo Rivaldo.

Dos exponentes de la generación actual de jugadores de la Canarinha, Neymar y Casemiro; agradecieron a ‘o Rei’ por la revolución que introdujo en el fútbol.

«Descanse en paz, rey Pelé. Gracias por la gloria que le diste a Brasil y al fútbol. Tu legado es eterno»; escribió el varias veces capitán de la ‘verdeamarela’ Casemiro en su cuenta en Twitter.

Neymar, que como Pelé dio visibilidad mundial al club Santos, afirmó que el tricampeón mundial «lo cambió todo».

«Transformó el fútbol en arte, en entretenimiento. Le dio voz a los pobres y a los negros, y, principalmente, le dio visibilidad a Brasil»; añadió el jugador del PSG.

Pelé conmociona el mundo con su partida. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) encabezó una avalancha de sentidas reacciones de las entidades oficiales que dirigen el fútbol en los países de la región.

«Ya ilumina el cielo la estrella de O Rei, el primer 10, el jugador con más Copas del Mundo»; publicó la Conmebol en su cuenta de Twitter.

En sendos mensajes en español y portugués, la entidad, que agrupo a las federaciones de diez países, agradeció a Pelé «por poner a Sudamérica en lo más alto».

«Te vamos a extrañar. Seguirás brillando siempre en nuestros corazones. Gloria Eterna al Rey»; agregó.

En Estados Unidos, país en el que Pelé concluyó su brillante carrera futbolística; las reacciones fueron, literalmente de la tierra al espacio.

La agencia espacial estadounidense (NASA); despidió al astro del fútbol con la fotografía de una constelación con los colores de la bandera de Brasil.

La NASA lamentó en un mensaje en Twitter la muerte de Edson Arantes do Nascimento, a quien recordó como el «rey del ‘jogo bonito'»; un término popularizado por la selección Canarinha durante la década de 1970 y que tuvo su momento culminante en el Mundial de México.

La Nasa acompañó su mensaje de una fotografía de «una galaxia espiral en la constelación Sculptor» que muestra los colores de la bandera de Brasil; conocida como la «auriverde» por ser amarillo y verde.

El club Cosmos de Nueva York, en el que la leyenda cerró su carrera en 1977; expresó su pésame y afirmó que el nombre Pelé «siempre será sinónimo de arte y genialidad».

«La familia de los New York Cosmos, del pasado y del presente, llora la pérdida del icono deportivo Pelé»; anunció el club neoyorquino, en el que Pelé jugó dos temporadas.

Pelé fichó por Cosmos en 1975 y en sus dos años y medio en Nueva York anotó 37 goles en 64 partidos; y conquistó la North American Football League (NASL) de 1977.

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ

— NASA (@NASA) December 29, 2022