Critican a las hermanas Schwarzgruber por rifar un perrito en un bazar navideño (+Vídeo)

Las hermanas Patricia y Érika Schwarzgruber, fueron acribilladas en las redes sociales por rifar un perro durante la quinta edición de SCH Bazar realizado en recientemente en Caracas.

En el evento decembrino que realizan cada año, las actrices realizaron un sorteo de los siguientes premios: una bicicleta eléctrica, un horno eléctrico, como primer y segundo premio, respectivamente.

Mientras que el premio del tercer lugar era un cachorrito. Para participar en la misma, los interesados debían comprar un ticket que tenía un valor de un dólar.

Vale mencionar que esto causó indignación en las redes sociales; tanto de seguidores, como personalidades del medio artístico.

Una de ellas, la actriz venezolana Scarlett Ortiz; quien a través de historias en Instagram catalogó el hecho; sin mencionar a las hermanas como algo terrible.

“Me parece terrible que no respetemos a estos seres. Es una cuestión de respeto, de entender la responsabilidad de tener una mascota. No es un objeto que se puede rifar, no. No es una cosa. Porque, ¿qué tal qué tu participes en esa rifa y te ganes el premio y tu no lo quieres, porque no quieres una mascota? Por favor, tengan un poquito de respeto”, dijo Ortiz.

Hermanas Schwarzgruber criticadas por rifar un perro

Por su parte, la actriz Marien Valero fue más directa y se dirigió tanto a Patricia como a Erika; para recalcarle que los animales no son juguetes ni tampoco objetos que se regalan ni tampoco se rifan.

“No permitamos que nosotros los seres humanos sigamos viendo los animales como objetos”, manifestó.

Tras la ola de críticas, vía Instagram Patricia respondió a un usuario que le pregunto por el perrito:

“Si supieras quién lo tiene y por lo que estaba pasando esa familia y les llegó ese regalo maravilloso quizás serías de los que suman y no restan… Pero es DEMASIADO profundo para ‘ciertas’ personas… FELIZ NAVIDAD” contestó.

Con información: ACN/Meridiano/Redes

