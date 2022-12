Poderío brasileño ante la resiste Croacia abren cuartos

Tras permanecer 10 meses en una prisión en Rusia, la basquetbolista, Brittney Griner, fue liberada en un intercambio de presos, confirmó este jueves el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“Está a salvo, está en un avión. Viene de vuelta a casa”, dijo Biden en una publicación en la red social Twitter.

El mandatario estadounidense, también compartió unas fotografías desde la Casa Blanca; junto a la vicepresidenta, Kamala Harris, y la esposa de la deportista, Cherelle Griner.

Durante un encuentro con la prensa, Biden explicó que Griner se encuentra con “buen ánimo”.

Así mismo, manifestó que sido liberada tras ser intercambiada por un preso ruso, el traficante de armas Víctor But.

También recordó a otros estadounidenses que han sido tomados como “rehenes” y detenidos “arbitrariamente” en Rusia o en otros países.

Al tiempo que aseguró que son una “prioridad” para su Administración.

Además, lamentó en este sentido que Estados Unidos no haya podido liberar aún a otro preso estadounidense, Paul Whelan; cuyo caso “lamentablemente” y por “razones totalmente ilegítimas” Rusia ha tratado de forma distinta al de Griner.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022