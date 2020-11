Cronología de una mentira

La producción animal en términos generales puede ser diversa según el objetivo que se tenga con la especie, sin embargo cada una de ellas necesita ser reproducida para que pueda perpetuarse con mayor impacto en el tiempo.

Cuando hablamos de los equinos involucramos una serie de parámetros que debemos conocer para orientarnos en el camino de cómo realizar su manejo para poder obtener de ellos los mejores beneficios; teniendo en cuenta que existen una gran variedad de disciplinas deportivas en diferentes países, y según sea sus objetivos, se pueden aplicar diversas estrategias.







Al referirnos al desarrollo de una especie siempre se debe partir desde la naturaleza del animal, es decir, que conozcamos cómo es su comportamiento en su estado óptimo y saber cuáles son sus necesidades básicas para poder crecer y reproducirse. Esto último, con la finalidad de que cuando queramos estudiar en profundidad la especie, podamos entender el por qué de sus comportamientos.

Manejo

En la cría de caballos el manejo es un pilar fundamental para garantizar el éxito. Ahora bien, al hablar del manejo nos referimos a controlar de la mejor manera los factores que influyen directamente en la salud del animal.

Para que un caballo exprese el 100% de su material genético necesita estar acompañado de un ambiente que le proporcione sus requerimientos esenciales, como por ejemplo, cubrir las necesidades básicas nutricionales para cumplir con las funciones fisiológicas que el animal requiere con el fin desarrollarse y reproducirse.

Es de vital importancia llevar un control y monitoreo reproductivo de las yeguas destinadas a la cría, para poder garantizar resultados positivos todos los años. Como comenta Brinsko et al., 2010, el período de gestación en las yeguas es de 335 a 342 días, mencionando que alrededor del día 305 de gestación pueden nacer potros viables o en algunos casos no serlo, adicional a esto, menciona que para algunos autores la expulsión del feto antes del día 300 es considerado como aborto y que entre los días 300 al 320 serían llamados potros prematuros, lo cual nos indica la importancia de cuidar una gestación hasta el parto, que, en ciertas yeguas, el tiempo de gestación puede llegar hasta 360 días (p. 114-115).

En el manejo de la cría de caballos existen otros puntos importantes a tratar como evitar las situaciones de estrés en los animales, el consumo de alguna sustancia tóxica, ya que esto traería graves consecuencias, y llevar un control de vacunación para todo el rebaño y el apropiado para las yeguas gestantes.

Actividad reproductiva y comportamiento sexual

Las yeguas son animales que tienen un ciclo reproductivo que está directamente influenciado por la cantidad de luz que reciben en un día (fotoperíodo), es decir, por los días largos. En este sentido, se le denomina poliéstricas estacionales a la capacidad de tener varios ciclos reproductivos en ciertas estaciones o temporadas ambientales del año.

Por dicho comportamiento, la reproducción equina se realiza en ciertos meses del año, a lo que se le denomina Temporada de Monta, que serán los meses donde existe mayor cantidad de luz solar. Esta Temporada se dará básicamente los primeros 6 meses del año en países que estén ubicados en el hemisferio norte de la tierra y en el segundo semestre del año en países del hemisferio sur.

Según Aurich, C (2011) durante dicha Temporada de Monta, la cual sería en primavera y verano, el promedio de la duración del ciclo estral de la yegua es en promedio de 22 días, con 5-7 días de estro (etapa que acepta el macho). Por otro lado, en las hembras jóvenes la pubertad ocurre alrededor de la edad de 12-18 meses, también siendo influenciadas por la época del año. Los animales nacidos al inicio de la primavera no alcanzarán la pubertad antes de la misma época del siguiente año (p. 220-221).

El comportamiento de una yegua estará muy ligada a su ciclo estral como menciona, Crowell-Davis, S.L., 2007 las hembras serán receptivas a los machos en los días de celo (en promedio 5-7 días del estro) mostrando una pasividad al momento de estar frente a él. Lo contrario sucede cuando estos días del estro finalizan, donde la yegua mostrará agresividad frente al reproductor, queriéndolo morder, patear, con la finalidad de alejarlo (p. 12-17).

Para conocer el ciclo exacto de una yegua lo podemos calcular tomando en cuenta el intervalo de días transcurridos entre dos ovulaciones.

Es importante mencionar que la conducta sexual del macho reproductor se mantiene activa durante todo el año. Y el momento de la monta es precedida por una serie de actos donde impone su fortaleza y elegancia para cortejar a la hembra.

Mecanismo de acción por el Fotoperíodo

Ahora bien, para comprender el sentido del efecto de la luminosidad en el ciclo de la yegua, tomamos una explicación según Brinsko et al, 2010, donde nos muestra que al aumentar la cantidad de luz percibida por la retina (membrana interna del ojo) por la yegua, esta envía señales que son captadas por la glándula pineal, lo cual genera una disminución en la secreción de la hormona melatonina, provocando una respuesta positiva al hipotálamo para segregar GnRH (hormona liberadora de las gonadotropinas) y esta, a su vez, produce la liberación de las hormonas FSH y LH por parte de la glándula pituitaria. Estas dos últimas hormonas mencionadas son las encargadas del inicio de la actividad ovárica para la seguida ovulación (p. 11).

Generalidades

En países tropicales como el nuestro, donde las estaciones ambientales no son tan marcadas podemos encontrar ciclos estrales durante todo el año. Esto nos permite poder reproducir nuestros animales de una forma continua, sin embargo, podemos encontrar, además del factor ambiental, otros factores que nos generen desafíos para realizar la reproducción equina.

Es importante mencionar que existen asociaciones de razas de caballos que se rigen por las Temporadas de Monta para establecer las edades de los animales, con el objetivo de clasificarlos en categorías según sus edades calendarios. Por ejemplo, en el Pura sangre de Carrera todos los caballos nacidos los primeros 6 meses del año serán catalogados como de un año de edad a partir del primero de enero en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur, los animales nacidos en el segundo semestre del año serán considerados un añero a partir del primero de julio. A diferencia de la raza Criolla Colombiana, la cual no está sujeta a una Temporada de Monta por lo que puede trabajarse la reproducción durante todo el año y los caballos serán clasificados según sus edades por meses para agruparlos en las categorías de competencia.

Médico veterinario Eduardo Prado Carroz

Universidad del Zulia, Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV). Venezuela

Agremiado del Colegio de Médicos Veterinarios del estado Zulia, nro. 2483

