Crucero de la paz en la Guaira

Crucero de la Paz arribó a La Guaira

El Crucero de la Paz arribó al país este jueves, A las 7:00am al puerto de La Guaira; el Barco de la Paz, con más de mil 500 pasajeros; fue recibido por el gobernador Jorge Luis García Carneiro, el alcalde José Alejandro Terán, el secretario de Gobierno, José Manuel Suárez y el procurador Pedro Rodríguez.

Un acompañamiento cultural de tambores y banderas; recibió a los visitantes quienes comenzaron la jornada con un encuentro deportivo en el estadio Las Juanitas de Tanaguarena; con participación de 80 jóvenes visitantes y niños de la comunidad.

Intercambios culturales

Con la llegada de este barco se prevén intercambios culturales; y visitas a urbanismos y colegios de la entidad.

CarneiroPSUV – @CarneiroPSUV

#Avances || Atraca en el Puerto de La Guaira, en su décimosexta oportunidad; el Peace Boat «Barco de la paz». Lo que simboliza el encuentro de dos continentes, unidos por un mismo objetivo; la paz y la armonía en el mundo. #SeguimosConstruyendo @NicolasMaduro.

ACN/npLa Guaira

