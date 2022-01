Conozca cuándo debe hacerse pruebas para saber si tiene covid-19

Compartir

Desde el inicio de la pandemia, la realización de pruebas tuvieron un protagonismo porque fueron claves para diagnosticar el COVID-19 en las personas,por eso hoy le decimos cuándo es el momento idóneo para hacerse el testeo.

De hecho, es evidente que sin las pruebas, no se hubiera podido tener datos para conocer por dónde va la propagación del coronavirus; en las diferentes regiones del mundo.

Pero en la etapa actual de la pandemia, con el impacto explosivo de la variante Ómicron del coronavirus; ¿quién tiene que hacer el testeo hoy?

Por ejemplo, en el caso de Argentina, hoy una persona con síntomas de la infección que no sea contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19; tiene que ir a hacerse el testeo.

También, una persona mayor de 60 años con factores de riesgo, como obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares o respiratorias, entre otras situaciones; y con síntomas de COVID-19 debe hacerse el test.

De igual manera, la doctora Leda Guzzi, médica infectóloga en Argentina, indicó que “Las personas con uno ó más síntomas de COVID-19 que no hayan sido un contacto estrecho de una persona con la infección diagnosticada tienen que hacerse el testeo”.

Mientras, las personas que sí son contacto estrecho de otra con COVID-19 y tienen síntomas hoy, no necesitan ir a hacerse el testeo.

¿Cuándo debe hacerse pruebas para detectar la covid-19?

En esos casos, “Se considera que la persona con síntomas y que fue contacto estrecho puede ser diagnosticada con COVID-19 por nexo epidemiológico; y deben reportar su situación al número telefónico habilitado por la autoridad sanitaria en su jurisdicción”.

Vale recordar, que una de las pruebas que se usan es la PCR, que se considera el estándar de oro; para detectar la infección por coronavirus.

Es así, que una prueba PCR podría decir que una persona tiene la infección durante tres o cuatro semanas después de que se haya recuperado; porque hay “pequeños fragmentos del virus que se están amplificando. Después de siete a 10 días de tener la infección, la PCR no es una prueba adecuada», agregaron los expertos. .

Es importante que la toma de la muestra se lleve a cabo en forma correcta y que de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos.

Ahora, si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja, lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección; el coronavirus puede ser no detectado por el autotest, por lo que un resultado negativo no descarta la infección.

En Estados Unidos, el gobierno comenzó recientemente la entrega de pruebas caseras gratuitas; las cuales puede solicitar por su página web o través de una línea telefónica.

Con información: ACN/Infobae/WTC Radio/Foto: Cortesía

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN