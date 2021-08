China primera en superar las 30 áureas y Cuba comanda a Latinoamérica

Compartir





















Paola Pérez compiten en Tokio 2020, pero no todo lo que brilla es oro para esta tachirense; que se fue del país a Santiago de Chile, donde se radicó porque no tenía donde entrenar.

Cuentan en San Cristóbal, de donde es oriunda, que en marzo tuvo que pagar hasta 10 mil pesos diarios en las instalaciones del Círculo Militar de la capital tachirense para poder entrenar; las piscinas en tierras aurinegras están totalmente abandonas, manejas por el Gobierno nacional.

Radicada en tierras australes, consiguió un trabajo y comenzó a costearse sus prácticas hasta que consiguió un beca y donaciones del GoFoundme, este martes 3 de agosto hizo su sueño realidad, competir en una cita universal en la modalidad de aguas abiertas en la distancia de 10 kilómetros.

https://twitter.com/ManoloDavilaS/status/1422609037460393987

Con 30 años edad, la andina, logró su boleto a tierra nipona, tras ser la mejor del continente americano, luego de las nadadoras que obtuvieron su pase en el Preolímpico de Portugal, prueba donde terminó en la casilla 17.

Es su segunda participación olímpica, la primera fue hace cinco años en Río de Janeiro 2016; cuando concluyó en la vigésima posición en la misma distancia, ubicado en el Fuerte de Copacabana, al agenciar 1:59:07.

Paola Pérez creó una campaña de Gofoudme para poder financiar su entrenamiento y viajes .

Reconocimiento total a esta mujer que tuvo que salir del país para representar al país #VEN

Los asomados que zapateen pa' otro lado#PaolaPérez #JuegosOlimpicos pic.twitter.com/JzsrV4ZPNI — Héroes (@npvb28) August 3, 2021

Ejemplo de superación

Paola, de una familia deportista y humilde de San Cristóbal, no se paró, ni paró a los obsctáculos, siguió con su sueño entre ceja y ceja para y nada en el Odaiba Marina Park, con los pulmones de los millones de venezolanos, incluidos los tantos de tachirenses que desde temprano la han apoyado por las redes sociales.

No todo lo que brilla es oro y todos nuestros atletas merecen el mismo respeto, consideración y apoyo (este último no es una obligación del Estado), porque es la Bandera Nacional y a un país entero el que están representando.

https://twitter.com/FuturoVisible/status/1422527674010931200

Impresiones

“Mucha gente se va del país (Venezuela) por cuestiones económicas, yo en realidad me fui por una cuestión de piscinas. Ese es mi medio por el cual me muevo y eso fue en realidad lo que me obligó a salir, buscar una piscina donde pudiera entrenar dos veces al día”. Paola Pérez



Esta sirena, Paola Pérez, es gocha, y competirá en aguas abiertas hoy en Tokio !!

Arriba Venezuela!!! Arriba el Táchira!! pic.twitter.com/zLRaeMt9V1 — Laura Castellanos (@LauraTcomunica) August 3, 2021

“Eso es lo que me puede caracterizar de diferente, que no las tengo todas a la mano, me ha tocado rasguñar, buscar aquí, dialogar con alguien que quiere invertir en mi”. Paola Pérez



Parque de Odaiba recibe a Paola Pérez por Venezuela en los 10K aguas abiertas Tokyo 2020

–#VenezuelaEnTokyo pic.twitter.com/BwziSambGh — Punto Olímpico #Tokyo2020 (@PuntoOlimpico) August 3, 2021

