Cumbre Climática será en Madrid confirmó ONU

Confirmó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que Madrid acogerá cumbre climática; tras renuncia de Chile.

La cumbre climática de Naciones Unidas se llevará a cabo en Madrid; luego de que el anterior anfitrión, Chile, canceló albergarla de último momento.

La secretaria ejecutiva de la ONU para asuntos de cambio climático, Patricia Espinosa; anunció el viernes 1° de Noviembre que los representantes; del órgano que organiza la conferencia anual habían aceptado la oferta de España para albergar la cumbre, que se celebrará del 2 al 13 de diciembre.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, canceló el miércoles 30 de Octubre los planes de recibir la cumbre climática, así como la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a fin de enfocarse en restaurar la seguridad en su país, luego de semanas de protestas en las que ha muerto por lo menos una decena de personas.

La oficina del presidente del gobierno español Pedro Sánchez ofreció intervenir el jueves 31-O, provocando que delegados de distintas partes del mundo tuvieran que cambiar sus planes de viaje.

Sánchez, que enfrenta unas elecciones generales el 10 de noviembre, celebró la decisión del viernes.

“Una excelente noticia: Madrid acogerá la Cumbre del Clima del 2 al 13 de diciembre. España trabaja desde ya para garantizar el desarrollo de la COP25. Nuestro gobierno mantiene su firme compromiso por un progreso duradero y una transición ecológica justa”, tuiteó el presidente.

Entre quienes planean asistir a la cumbre en Chile está la activista sueca de 16 años Greta Thunberg, cuyas protestas para exigir a los líderes mundiales más acciones para combatir el cambio climático han ayudado a inspirar a miles de jóvenes a salir a las calles.

