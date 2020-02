Cura del coronavirus descubren médico tailandeses

Médicos tailandeses aseguran tener cura para el coronavirus

Médicos de Tailandia lograron curar a uno de los pacientes del coronavirus con una mezcla de un medicamento contra la gripe y un remedio contra el VIH. Ahora los especialistas planean realizar investigaciones adicionales para confirmar la eficiencia de este tratamiento.

¿Ya hay una cura para el coronavirus? Los médicos un hospital en Bangkok, Tailandia tienen la solución.

Una paciente china de 71 años fue trasladada al hospital Rajavithi en Bangkok, donde le diagnosticaron una neumonía causada por el nuevo tipo de virus 2019-nCov, escribe el diario South China Morning Post con referencia al Ministerio de Salud de Tailandia.

Los médicos decidieron tratar a la paciente con oseltamivir, un medicamento antigripal, y con lopinavir y ritonavir que se usan contra el VIH. Luego de 48 horas, la mujer dio negativo en la prueba del nuevo coronavirus.

Ahora, el Ministerio de Salud del país tiene previsto confirmar los datos del tratamiento y está esperando los resultados de un estudio adicional.

En Tailandia hay 19 casos confirmados del 2019-nCov: 11 están hospitalizados y el resto ha regresado a casa.

Según los últimos datos, el balance de la epidemia del nuevo coronavirus en China aumentó a 361 muertos y 17.205 infectados, según la Comisión Nacional de Salud del país asiático.

