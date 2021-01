No dejes de leer

Gómez tiene en su haber 3 premios mundiales como mejor resultado ginecoestetico otorgado por la International Society of Cosmetic Gynecology .

El curso es liderado por la dra. Maryory Gómez, ginecólogo venezolana quien es la actual asesora para la Educación y Desarrollo de América Central y Del Sur del American Board of Laser Surgery.

Tras varios meses de no poder realizar cursos presenciales por motivo de la pandemia Cursos ginecoestética llega a 40 ediciones.