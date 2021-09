Compartir





















Pasqualino Lo Cascio tiene 23 años de servicio en la educación pública de Carabobo, hoy da clases particulares de inglés para poder obtener dinero.

Además, forma parte del grupo de casi 600 docentes del estado Carabobo a quienes les fue suspendido el sueldo durante la pandemia.

«Los docentes necesitan su salario así sea poco pero lo necesitan para sobrevivir», aseguró desconocer por qué le suspendieron su salario.

«Hay casos que les quitaron el sueldo por junta médica, otros porque no pueden asistir porque no tienen dinero para asistir a las escuelas, no tienen tampoco transporte y tienen miedo de la pandemia».

El educador agregó que muchos de sus colegas sienten temor de volver a clases presenciales ante un posible contagio por covid-19 t posteriormente contagiar a sus familiares.

Da clases de inglés particulares para poder obtener recursos económicos

«Además, son muy bajas las posibilidades que tienen de adquirir el tratamiento».

Pasqualino Lo Cascio indicó que le es imposible asistir a su trabajo porque incluso el metro no está en funcionamiento, «tengo una prótesis en una de las piernas y es imposible llegar allá».

«El dinero que yo cobro no es suficiente para pagar el transporte».

Aunque ganaba menos de un dólar mensual en su equivalencia en bolívares, el profesional reclama el derecho a su salario.

Este profesor da clases particulares de inglés para poder obtener otros recursos económicos.

«Es mi salario, es mi derecho por 23 años de servicio y por eso no se los voy a regalar».

Recordó que la vida de un maestro anteriormente era tranquila ante la seguridad de sus beneficios laborales.

«Teníamos seguro, servicios funerarios, muchos de nuestros hijos nacieron en clínicas privadas pero ahora el docente está totalmente desprotegido».

No dejes de leer

La UDO anunció que no retomará clases presenciales este 1° de octubre

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN