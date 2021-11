Se da a conocer la última encuesta en Carabobo

Compartir

En acto protocolar realizado en el auditorio de la casa de estudios, el Gobernador Rafael Lacava recibió la Orden “Vigésimo Aniversario” otorgada por la Universidad “Arturo Michelena” UAM, de Carabobo, en reconocimiento a sus méritos “por haber logrado mejorar al estado procurando siempre el bienestar de la ciudadanía”.

Al cumplirse 20 años de la fundación de la Universidad “Arturo Michelena”, esta casa de estudios otorgó la Orden “Vigésimo Aniversario” al gobernador Rafael Lacava; así como al rector de la Pontificia Universidad Católica “Santa Rosa” Pbro. Carlos Alberto Boully Gómez, por su destacada labor en la siembra de elevados valores en las nuevas generaciones de venezolanos.

En este sentido, el presidente de la asociación civil Universidad “Arturo Michelena”, Ing. Giovanni Nanni; aseguró que “el gobernador Lacava tiene un logro inmaterial que es haber recuperado el optimismo de los carabobeños”.

“Lacava ha logrado imprimir a la juventud carabobeña positivismo, a los nuevos emprendedores los ha llenado de iniciativa y les ha animado a emprender. El gobernador Rafael Lacava ha sembrado una semilla que todos nosotros debemos regar para que dé fruto, ¿cuál fruto?; Que nuestros jóvenes digan “¡qué bueno es vivir en Venezuela! Esa es una responsabilidad de todos nosotros sobre todo de los profesores universitarios”, señaló.

Aseguró que al arribar a su vigésimo aniversario la Universidad “Arturo Michelena” demuestra que “el leiv motiv de este acto es que los sueños si se hacen realidad. Hace 20 años un hombre llamado Giovanni Nanni tuvo un sueño y fundó esta Universidad. Quienes hoy reciben esta orden demuestran, día a día; que los sueños sí se hacen realidad (…) el gobernador Rafael Lacava y el rector Carlos Boully son faros que día a día guían a nuestros jóvenes hacia un futuro mejor”, recalcó.

Por su parte, el rector de la Universidad Católica Santa Rosa, Carlos Boully se preguntó; “¿Por qué uno siente algo tan especial cuando pasa el túnel y el puente de La Cabrera?”

“Es porque el sol de Carabobo es único (…) en el corazón de los venezolanos se ha acuñado, no la marca de un ícono conocido para todos; sino el entusiasmo la entrega y el trabajo tesonero de quien seguirá siendo, sin lugar a dudas el gobernador de este estado, lo tiene bien ganado por su entrega al trabajo tesonero en todos los ámbitos”; enfatizó al referirse al Gobernador Rafael Lacava.

Al agradecer este honroso gesto por parte de una de las principales universidades del estado Carabobo; el gobernador Rafael Lacava instó a los carabobeños y a todos los venezolanos a prepararse para aprovechar las nuevas oportunidades que ofrecerá el renacimiento del país después del 22 de Noviembre y a partir del año 2022.

“Tenemos que involucrar a las universidades en lo que va a ser la nueva realidad de nuestro estado para los próximos cuatro años (…) En Venezuela, después de un largo andar de conflictos, de confrontaciones, vamos a amanecer en el 2022; Dios mediante, con un estallido de paz, y los venezolanos, los carabobeños, no podemos desaprovechar esta nueva oportunidad para rescatar a nuestro país y relanzarlo a donde siempre ha tenido que estar”, recalcó Lacava.

En este sentido aseguró que “ese estallido de paz nos va a encontrar a los carabobeños preparados, porque muchos de los temas que tenían que ser resueltos, ya los logramos resolver, sobre todo el de la autoestima y el de la esperanza; porque ningún pueblo se desarrolla ni logra avanzar si no tiene una ilusión, si no tiene un fin, si no tiene un sueño, si no tiene una aspiración, y es lo que yo creo que hoy en día tenemos en Carabobo”.

“Estos próximos cuatro años, carabobeños y carabobeñas, para nosotros van a ser claves en el futuro de Carabobo, humildemente creo que llevamos algo de ventaja respecto a los demás estados, que también se van a emparejar; pero que gracias a lo que hemos pasado en estos cuatro años, el panorama que tenemos al frente creo que va a ser promisorio”, auguró.

Asimismo, hizo un llamamiento a las universidades y centros de formación, a prepararse para aprovechar este momento y orientar sus programas y propuestas para la reactivación de la economía; el emprendimiento y la creación de conocimientos para el bien de toda la Nación.

“Carabobo tiene que convertirse, con la capital del país, en una región que fomente el aspecto académico, sobre todo en materia de educación superior, porque hay condiciones que tiene nuestra región; la cantidad de casas de estudio que tenemos, de mucha calidad, de mucho prestigio, con ventajas comparativas y competitivas que tenemos y no las podemos desaprovechar”, afirmó.

A este respecto adelantó que vienen una serie de políticas, con el apoyo del Presidente Nicolás Maduro, “dirigidas a impulsar o reimpulsar nuestro parque industrial, aquí en Valencia; en Los Guayos, en Guacara, en San Diego, que va a tener un impacto tremendo en la generación de empleo y de la necesaria activación del sector de educación superior”.

“Venezuela está condenada al éxito y Carabobo es un apéndice de ese éxito de nuestro país y así debe ser a partir del 2022”, concluyó.

Al acto oficial de conferimiento de la Orden “Vigésimo Aniversario” de la Universidad “Arturo Michelena” asistieron el Dr. Carlos Herrera, rector de la UAM; Ernesto López vicerrector académico; la profesora Ana Chiquito, secretaria de la UAM; Giovanni Nanni presidente de la Asociación Civil Universidad “Arturo Michelena”; Pbro. Carlos Boully rector de la Pontificia Universidad Católica “Santa Rosa”; la Dra. Haydée Páez, rectora de la Universidad José Antonio Páez UJAP; el Dr. Hermann Escarrá, diputado (AN) quien en este acto recibió el título de “Profesor Emérito” de la UAM; el diputado (AN) Jesús Santander; el Secretario general de Gobierno Jesús París e integrantes del gabinete ejecutivo regional, además de Alejandro Chirimelli Zambrano, presidente del circuito judicial penal del estado Carabobo, personal docente e invitados especiales.

