Rafael Dadamel llega a Colombia para dirigir al Deportivo Cali

El entrenador venezolano Rafael Dudamel dirigirá a Deportivo Cali, anunció el club colombiano, en reemplazo del uruguayo Alfredo Arias, quien dejó el cargo por malos resultados.

«El director técnico de nuestro primer equipo es el profesor Rafael Dudamel. Su vínculo inicial se acordó por los próximos 10 meses con posibilidad de prorrogar su permanencia por seis meses más«, detalló el club ‘Azucarero’ en un comunicado.

El estratega venezolano es muy recordado y querido en el club verdiblanco, pues atajó allí entre 1998 y 2001, tiempo en el que fue campeón del fútbol colombiano en 1998 y subcampeón de la Copa Libertadores de 1999; en la que el conjunto verde y blanco cayó por penaltis ante el Palmeiras.

Dudamel dirigirá a Deportivo Cali

«Dudamel fue parte del plantel campeón en 1998 y subcampeón de la Copa Libertadores de América en 1999. El nuevo director técnico estará acompañado por Marcos Mathias (asistente técnico), de Joseph Cañas (preparador físico), de Juvenal Rodríguez (preparador de arqueros) y Rodrígo Piñón (analista táctico)»; agregó la información.

El técnico venezolano llega tras haber dirigido a la Universidad de Chile y al Atlético Mineiro, así como a las diferentes selecciones de Venezuela.

Justamente con el equipo sub’20 fue subcampeón del Mundial de la categoría en 2017; cuando perdió 0-1 la final con Inglaterra en Corea del Sur.

Antes de dirigir a la selección Vinotinto entrenó a los clubes de su país Estudiantes de Mérida y Deportivo Lara de Barquisimeto.

Como futbolista, además de su exitoso paso por el Deportivo Cali, atajó en Millonarios, América de Cali, Quilmes, Maracaibo y Deportivo Táchira, entre otros.

El nuevo equipo de Dudamel, que vio el miércoles cómo los jugadores que dirigirá igualaron 2-2 con el América en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, ocupa actualmente el decimotercer puesto de la liga con nueve unidades.

«Es un sentimiento de mucha felicidad»

En la rueda de prensa de presentación, el estratega no se guardó nada y mostró su felicidad al retornar al club donde fue subcampeón de América en la Copa Libertadores de 1999.

«Es un sentimiento de mucha felicidad. Gracias por la presencia, a cada uno de los miembros de la junta, por esta hermosa oportunidad que nos presenta la vida. Cuando recibí el llamado del presidente me embargó una gran emoción, lleno de nervios, porque sentía cercana la posibilidad de llegar nuevamente a casa»; dijo el timonel.

«Encontrar las puertas abiertas es una sensación especial. He seguido el andar el equipo y encontrar un plantel con tanta juventud y experiencia es bueno, ojalá podamos complementarlo para dar la vuelta olímpica»; afirmó.

«A nuestra hinchada, el mensaje de cariño y agradecimiento por el apoyo por los diferentes medios. No veo el momento de que sea el sábado para reencontrarnos ya no en el Pascual, no en un lugar alquilado, en nuestra casa»; concluyó.

