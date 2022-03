«El jefe» del reguetón sorprende con anuncio, disco y gira (+ vídeo)

Compartir

Daddy Yankee anuncia su retiro de la música con un nuevo disco y gira de conciertos. El autoproclamado «El jefe» del reguetón, lo dio a conocer este domingo 20 de marzo, pero también dio adelantó del que será su último compacto: «Legendaddy», y la gira llamada «La última vuelta».

«Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado»; arrancó Raymond Ayala, nombre de pila del artista puertorriqueño, en un video que descargó en su cuenta de instagram.

«En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo»; enfatizó «El máximo líder» del reguetón en el mensaje.

Daddy Yankee anuncia su retiro

El artista de 45 años reconoció que sus seguidores han sido «el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera» que se extiende por 32 años; según dijo el propio Daddy Yankee en el video sentado en una mesa de billar en su mansión en Luquillo, ciudad en la costa noreste de Puerto Rico.

«Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos»; reflexionó.

«En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos (residenciales públicos), y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho»; sostuvo.

Dice que será su mayor producción

No obstante, aseguró que «formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos; los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada ‘Legendaddy'».

En dicha producción aseguró que presentará «todos los estilos que me han definido en un solo álbum»; el cual contará con mucha «fiesta, guerra y romance».

«Me retiro con el mayor de los agradecimientos, mi público, mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, que has estado conmigo desde el ‘underground’, desde la raíz, desde el principio del reguetón»; abundó.

«Los amo con mi vida; cambio y fuera, se despide Daddy Yankee, ‘El jefe’, DY»; finalizó.

Disco y la última gira

“Legendaddy”, el primer álbum de Daddy Yankee en 10 años, saldrá a la venta este jueves, 24 de marzo, a partir de las 8:00 p.m. a través de todas las plataformas digitales. “La Última Vuelta World Tour” comenzará el 10 de agosto de 2022 en el Moda Center de Portland, Oregon; promocionado por Cardenas Marketing Network y Raphy Pina, MR Sold Out, la gira de cinco meses representará uno de los espectáculos más importantes y destacados en Estados Unidos y América Latina que el público presenciará hasta la fecha.

A saber

Daddy Yankee arrancó su carrera musical en el disco «Playero 34», del productor musical DJ Playero; donde por primera vez se escuchó la palabra reguetón o reggaeton.

Debido al talento que DJ Playero vio en Daddy Yankee, éste decidió ubicarlo en el principio de sus próximas producciones; o sea, las ediciones de «Playero 35», «Playero 36» y «Playero 37».

Las ediciones de «Playero 38», «Playero 39» y «Playero 40» tuvieron las oportunidades de venderse en las tiendas de discos; lo que entonces catapultó más a Daddy Yankee.

Tuvo la oportunidad de sacar discos propios, siendo los primeros «No Mercy» y «El Cartel de Yankee».

Daddy Yankee también era incluido otras producciones, especialmente en la primera edición de Boricua Guerrero EP; producido por DJ Playero y Nico Canadá, y donde el llamado «Big Boss» tuvo una colaboración con Nas, uno de los raperos estadounidenses más famosos.

Con su visión de llevar el género del reguetón a otro nivel, continuó participando en otros producciones, y además, se unió en dueto con Nicky Jam, sacando su disco, «Haciendo escante».

El dúo se separó, dándole entonces la oportunidad a Daddy Yankee de lanzar en el 2004 el disco «Barrio Fino»; que incluyó «Gasolina», tema que explotó la carrera del legendario reguetonero.

En 2005 lanzó «Barrio Fino, En Directo»; que incluyó el sencillo «Gansta Zone» junto a Snoop Dogg, otro legendario rapero estadounidense.

Luego lanzó varios discos, entre ellos, «El Cartel: The Big Boss», «Mundial» y «Prestige».

A finales del año 2017 lanzó junto al cantautor puertorriqueño Luis Fonsi el vídeo de «Despacito»; uno de los videos musicales más vistos en la historia.

ACN/MAS/EFE

No deje de leer: Nació Eros Simón…»Estamos muy felices», dice Víctor Muñoz (+ fotos)

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN