Daddy Yankee será galardonado con el Premio Leyenda en Estados Unidos

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee será condecorado con el Premio Leyenda de la Fundación de la Herencia Hispana (HHF, en inglés).

A través de un comunicado, el presidente presidente de la HHF, José Antonio Tijerino; indicó que el cantante boricua será galardonado con este premio “por su innovación en una forma musical que ha tenido impacto en el mundo”.

Además, de Daddy Yankee también serán premiados Los Lobos, Victoria Alonso y otros artistas latinos cuyos nombres se anunciarán en las próximas semanas.

“Honramos su servicio a nuestra comunidad con la labor de su fundación Casa de Daddy Yankee y su trabajo con organizaciones que apoyan a los necesitados en Puerto Rico y más allá”, refirió Tijerino.

Durante su carrera artística el “Rey del Regueton”, ha vendido más de 30 millones de discos; y entre muchos galardones ha recibido cinco premios Grammy Latino, dos Billboard y catorce Billboard latinos.

La trigésima quinta edición de los premios de HHS se difundirá el viernes 30 de septiembre en las estaciones de televisión pública de la cadena PBS.

