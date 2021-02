Dúo francés de música electrónica Daft Punk se separa tras 28 años (+ vídeo)

El dúo francés Daft Punk se separa, tras 28 años creando música electrónica; anunció este lunes 22 de febrero, en los que estos DJ han sido artífice de éxitos globales como «One More Time» o «Harder, Better, Faster, Stronger».

Su anunció se hizo público a través de un vídeo de casi ocho minutos titulado «Epilogue» (Epílogo); que constituye un extracto de su película «Electroma» y muestra a los dos miembros del dúo; uno de los cuales activa una bomba de autodestrucción adosada a la espalda del otro, que explota al cabo de un minuto.

Daft Punk, responsable también de títulos como «Around the world» o «Da funk», estaba compuesto por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo; pero en sus apariciones públicas escondían sus rostros bajo futuristas cascos de robots.

El dúo no explicó este lunes los motivos de su separación; pero su representante, Kathryn Frazier, confirmó al festival de música electrónica parisino Pitchfork que ya no están juntos, sin ofrecer tampoco ningún detalle.

Daft Punk se separa

Los dos se conocieron en el colegio en 1987 y antes de formar esa banda tuvieron una de rock llamada Darling.

Alcanzó una gran popularidad en el estilo house a mediados de la década de los años 1990 en Francia; continuó con su éxito los años siguientes, usando el estilo synthpop.​

El dúo también es acreditado por la producción de canciones que se consideran esenciales en el estilo french house.

El acrónimo «Daft», presente en su primer DVD, proviene de las iniciales de «A Story about Dogs, Androids, Firemen and Tomatoes»; estas palabras reciben significado al dúo musical por su primera canción «Da Funk» del año 1995 perteneciente al álbum Homework, dónde aparece un perro antropomorfo como protagonista en el vídeo.

Luego «Androids» por la aparición de robots bailando en el vídeo «Around the World» del año 1997 del álbum Homework; «Fireman» (Bomberos en español) que aparecen en el vídeo de «Burnin» y «Tomatoes» por el vídeo «Revolution 909″.

Inspirados en…

Uno de los grupos que fueron fuente de inspiración para Daft Punk fueron los franceses de Space;​ en los cuales inspiraron sus cascos espaciales.

A principios de la carrera del grupo, el dúo era influenciado por bandas como The Beatles, The Beach Boys y The Rolling Stones. Bangalter, Guy-Manuel de Homem-Christo y Laurent Brancowitz (quién luego se uniría a la banda Phoenix; donde el sería el guitarrista de dicha banda) se encontraban originalmente en una banda llamada «Darling»; que se disolvió después de un corto periodo de tiempo, permitiendo a los dos experimentar con música por su cuenta.

