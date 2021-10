Dale un boost a tu relación con estos alimentos afrodisíacos

Compartir





















Experimentar cosas en pareja no es señal de que falta emoción o «se está apagando la llama», al contrario, es señal de querer conocerse más. Explorar y aprender cosas nuevas es una parte importante del trabajo de fortalecer una relación. Tal vez estás en una etapa difícil o tal vez no, pero un «extra» no le hace mal a nadie nunca.

Un afrodisíaco se define como un alimento o producto que despierta el instinto sexual, provoca deseo o aumenta el placer o el rendimiento sexual. Naturalmente, los afrodisíacos son un tema candente, como lo demuestra la gran cantidad de medicamentos disponibles y comercializados específicamente por sus efectos de aumento de la libido. Pero, si eres de quienes prefieren alternativas naturales, sin efectos secundarios, estos alimentos te ayudarán.

Los mejores alimentos afrodisíacos

Chocolate. Esta delicia dulce tenía que estar la primera en la lista. Los más fanáticos del chocolate afirman que tomar una onza de puede dar el mismo placer que el sexo. Lo creas o no, lo cierto es que el cacao contiene fenilalanina y teobromina, dos sustancias vasodilatadoras. Además, ayuda a la secreción de serotonina, una hormona que estimula el ánimo y el apetito sexual.

Frutas afrodisiacas. El mango, los higos, las fresas o el plátano son considerados alimentos afrodisiacos. Las fresas por ejemplo estimulan el sistema nervioso y endocrino. Los plátanos son ricos en potasio, vitamina B y magnesio. Estas vitaminas equilibran los neurotransmisores cerebrales que controlan la libido, el estado de ánimo y la autoestima. Los higos o el mango, contienen betacarotenos, que también afectan a la producción de hormonas que mejoran el deseo y equilibran los niveles de estrógenos y testosterona. Además estimulan la producción de esperma y contienen triptófano, la llamada hormona del placer.

Ostras. La proteína y el zinc que contienen aumentan la energía y el deseo sexual además de ayudar a mejorar la calidad del esperma y la lubricación femenina.

Vino. El alcohol desinhibe y eso es una realidad. Cuando nos pasamos con las copas hacemos cosas que quizás cuando estamos sobrios nos cuesta más lanzarnos a hacer. El vino, además de ser un vasodilatador que ayuda a llevar a los genitales la sangre, metaboliza las hormonas sexuales femeninas responsables del deseo sexual… y es perfecto para comenzar una cena romántica y ayudar a desinhibirte.

Canela. Esta especia aumenta la excitación ya que aumenta el riego sanguíneo en la zona abdominal. Un buen dulce con canela que combine con las frutas afrodisiacas de las que te hemos hablado antes es perfecto para tus noches de placer.

