Daniel Ceballos anunció su candidatura a gobernador de Táchira

Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal en el estado Táchira, anunció este viernes su candidatura a gobernador; para las próximas elecciones a celebrarse el 21 de noviembre.

Fue mediante las redes sociales, que el también expreso político informó que presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE); una solicitud para que se le permita postularse en las elecciones regionales, aunque aclaró que no está inhabilitado políticamente.

Ante su postulación, aseguró que “hoy tenemos un nuevo CNE que nos va a permitir ejercer el derecho al voto. Hay que participar. Si dejamos de votar, estamos votando por el gobierno. Si participamos, estamos protegiendo al Táchira”.

Es lamentable y decepcionante el cambio de discurso, la entrega y el servilismo al Régimen x parte Daniel Ceballos.

Presentarse como candidato a La Gobernación del Táchira luego de 4 años desaparecido, con una cuenta penal pendiente, con la tarjeta de Leocenis ProCiudadanos… — Franklyn Peñaloza (@franklynp1609) July 17, 2021

A gobernador de Táchira: Daniel Ceballo

Al tiempo, el político de oposición propuso realizar elecciones primarias en el Táchira, con el fin de poder definir un candidato unitario.

Además, Daniel Ceballos que quiere optar al cargo de gobernador del Táchira afirmó que en el país existe una «democracia debilitada».

Sin embargo, consideró como “excusa” la exigencia de garantías electorales, por lo que enfatizó que «deben dejarse de buscar excusas; en condiciones que sabemos que no vamos a tener. Ojalá, que en las regiones decidan participar y no se queden a la espera de unas condiciones que no son las que definen nuestro esfuerzo».

Daniel Ceballos a la gobernacion? A ver no entienfo, fue alcalde, el gobierno le echo mano por vincularlo a terrorismo doméstico y estuvo como 3 años preso (creo), no canjear políticamente y sale de prision, y decide volver a ocupar un cargo con el mismo gob. Y más radical? — Kanon (@Jonathan_osaru) July 17, 2021

De hecho, aprovechó para informar que el equipo regional del partido Voluntad Popular respaldó su candidatura. «Llamo a la dirigencia nacional opositora a reconocer sus errores», agregó.

Respecto a ello, pidió a “Henry Ramos, Bernabé, Leopoldo, Capriles, María Corina y todos los líderes; debemos reconocer los errores que nos han llevado a estas pocas opciones que tenemos hoy».

Críticas

Tras su anuncio de postularse a gobernador de Táchira, Daniel Ceballos ha recibido críticas a través de la red social Twitter; donde la mayoría coincide en no comprender ésta decisión, luego de ser preso político de éste gobierno.

Sera que a Daniel Ceballos ya no le produce la finca de cacao? 🤦🏻‍♂️

Esta gente debe ser erradicada de la política definitivamente! — Filipp Rlog (@filipprl) July 17, 2021

Con información: ACN/Redes/Tal Cual/Foto: Cortesía/Redes

