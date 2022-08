Daniel Dhers conquista dos podios en el festival O Marisquiño

Compartir

En una recién entrevista al periódico Il Messaggero, Carlo Ancelotti ha dejado claro que abandonará el fútbol cuando se le acabe su etapa en el Real Madrid.

El técnico italiano asegura que el club blanco es lo más alto a lo que puedes aspirar y que no tiene lógica continuar cuando finalice esta etapa.

«¿24 títulos en mi carrera? La verdad es que estas cuentas no me importan. Las haré al final, cuando un balance tenga más sentido. Ahora estoy centrado en entrenar, me gusta el trabajo diario. Hasta hace algunos años, mis prioridades eran tácticas, ahora me centro en las relaciones humanas, en conocer a las personas y a las nuevas generaciones»

Ancelotti sobre su retirada: «Esta etapa en el Madrid cerrará mi carrera. Después de los blancos, me retiraré. El Real Madrid es el top del fútbol. Tiene sentido poner la palabra fin tras esta experiencia».

El Real Madrid actual: «Si hablamos de trofeos, los blancos y el Milan son los equipos a los que me siento más vinculado. El Madrid actual está a un nivel muy alto y no solo técnico. Es un equipo serio, con jugadores humildes: también las estrellas tienen los pies en el suelo. Modric, Casemiro y Benzema, los más expertos, gestionan el grupo. La calidad es indiscutible, pero no solo ella no sería suficiente. Lo humano es fundamental y este Madrid es único»

Pide el Balón de Oro para Benzema: «Se merece el Balón de Oro, hizo una temporada extraordinaria»

Los objetivos para la temporada: «La Champions, por su historia y su dificultad, es el más importante. La dimensión del Madrid es esta. Es un club especial por esta vocación europea. Sería la 15…»

Madridismo: «Es un club gestionado por los presidentes y sus hinchas. Lo que surge de eso, es un ambiente familiar. Según los estatutos, el presidente debe ser primero un hincha. El Madrid no es solo una industria…»

LaLiga: «Va a estar peleada. El Barça se ha reforzado, el Sevilla sigue siendo competitivo y el Atleti muy sólido. En Bilbao hay un técnico experto como Valverde, el Valencia de Gattuso tiene atrás una ciudad importante y su historia»

ACN/ Defensa Central

No dejes de leer: France Football da a conocer candidatos al «Balón de Oro»

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN