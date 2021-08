Daniel Dhers consigue plata en los Juegos Olímpicos y asegura que va para París 2024

Compartir





















Daniel Dhers completó su leyenda con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, por si aún faltaba algún logro por sumar a su trayectoria en el bmx freestyle.

Dhers logró la medalla de plata en la justa que dominó el australiano Martin Logan y se subió al histórico primer podio de la historia de este evento olímpico.

“Estaba pensando en retirarme en 2019, tal vez 2020. Gané el Tour Mundial y me dije: ‘tengo gasolina en el tanque, vamos a darle!’.

«Es una oportunidad única estar aquí en los Juegos Olímpicos. Hoy me siento en la mima silla de hace tres años: ‘2021, faltan tres años hasta el 2024, me acabo de ganar una medalla. creo que puedo ganar’, contó Dhers en zona mixta.

“Voy a seguir hasta el 2024, necesito terminar mi temporada. Necesito descansar un poco y vamos a idear un plan para el 2024, porque quiero vivir unos Juegos Olímpcios con todo el público».

«Viví esto. No puedo creer lo que es y no puedo imaginarme los que pueden ser unos Juegos Olímpicos al 100 por ciento. Esa es mi nueva meta”, confirmó el ciclista.

Dhers logró medalla de plata con 92.05 en la segunda manga entre los nueve competidores del evento

“Empecé con un truco que nunca había hecho en competencia y una vez que cayó, me dije, ‘no vale, estoy en ritmo’».

«Seguí mi rutina. En la mitad iba a hacer el fronsplit en el spain. Lo estaba dudando, porque no lo hice en práctica. Esa rampa me da un poquito de miedo. Pero cuando iba pedaleando pensé, ‘yo inventé este truco en el 2005, no puede ser que no me salga’ y cuando giré, que caí, ya listo».

Siguió relatando «en la mitad de la ronda ya solo pensaba en no errar un pedal o cometer algo tonto. Ya en ese punto sabía que esos trucos me iban a salir. Por eso grité al máximo de mis pulmones cuando terminé. No puedo creer que todos estos años de dedicación los pude poner en 60 segundos. Es extremadamente difícil hacer este tipo de rutinas”, confesó Dhers.

Daniel quedó de segundo tras Logan, que logró 93.30 en la primera salida.

“Creo que algo bueno que tengo es la experiencia. Vengo compitiendo profesional desde el 2003-2004 y he estado en todo tipo de situaciones. Estamos en Juegos Olímpicos, cualquier cosa puede pasar. Ya yo sabía quiénes podían ser los favoritos, sabía que iba a tener que hacer una segunda ronda».

Daniel Dhers consiguió la tercera medalla de plata para Venezuela y es el primer latinoamericano en obtenerla en los Juegos Olímpicos.

No voy a escatimar ningún truco, voy a ir a darle con todo Y pensé: ‘haces algo menor para asegurar la ronda’, pero dices, ‘no tengo nada que perder y todo por ganar’. Ganar o no ganar no cambia mi vida, pero si me dije que tenía que enfocarme”, explicó Dhers que sumó un 90.10 en su primer salida de la final en el Ariake Urban Sports Park.

“Crecí viendo los X Games y siempre soñé estar allí. Los Juegos Olímpicos los veía porque no tenía que ver con mi deporte. Sabía los que significaban, pero mi deporte no estaba».

