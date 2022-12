Daniela Moncada dio el «platanazo» en Acarigua en la Vuelta a Venezuela Femenina

El ex jugador profesional de la NFL, Drew Brees, habría sido alcanzado por un rayo del Catatumbo en el Lago de Maracaibo, estado Zulia, mientras grababa un video promocional.

Mediante un vídeo publicado en la red social Twitter, el cineasta Rafael Hernández; compartió parte del incidente que habría sufrido la estrella nacida en Texas.

En el audiovisual se observa un fuerte destello que alarmó a los presentes; justo antes de que se cortara el video.

De momento se desconoce el estado de salud del Drew Brees; pues el jugador ni la franquicia que desarrollaba el video promocional se han pronunciado al respecto.

Vale mencionar que Brees se encuentra en Venezuela desde el 29 de noviembre; para realizar una grabación a cargo de PointsBetUSA.

“Emocionado de volar a un lugar ultrasecreto a finales de esta semana para filmar el nuevo video promocional de @PointsBetUSA“, escribió el ex jugador en su perfil de Twitter.

El fenómeno del Relámpago de Catatumbo desarrolla una actividad eléctrica de hasta el 95%, en el que se pueden generar hasta 90 descargas por minuto.

